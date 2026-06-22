Un Bordeaux qui fait bouger les lignes : Mouton Cadet Rouge labellisé Fair for Life

BORDEAUX, France, le 22 juin 2026 /CNW/ -- En 2025, Mouton Cadet signe une année charnière. Pour sa première année pleine sur les marchés canadien et français, sa cuvée iconique Mouton Cadet Rouge, labellisée Fair for Life, confirme une conviction forte : responsabilité et performance peuvent avancer ensemble.

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Mouton Cadet Speed Speed Fair for Life–certified Mouton Cadet Rouge posts growth in Canada and France in 2025 (PRNewsfoto/Mouton Cadet)

2,5 millions de bouteilles vendues, près de $260 000 générés pour soutenir des projets collectifs, une croissance solide sur deux marchés clés… Le bilan est sans appel. L'engagement n'est plus une promesse, c'est un moteur.

Depuis sa création en 1930 par le baron Philippe de Rothschild, Mouton Cadet a toujours cultivé une vision pionnière du vin de Bordeaux : fédérer, transmettre et valoriser le travail des vignerons. Près d'un siècle plus tard, cette vision prend une nouvelle dimension avec la labellisation Fair for Life, obtenue depuis le millésime 2022.

Au cœur de cette démarche : une communauté de 90 vignerons engagés, travaillant près de 1 200 hectares et accompagnés au quotidien. Ici, l'engagement se traduit concrètement : contrats pluriannuels, prix d'achat supérieurs au marché, suivi technique personnalisé. Une relation durable, fondée sur la confiance et l'équité.

Sur le terrain environnemental, la transformation est tout aussi tangible. 100 % du vignoble est certifié Haute Valeur Environnementale, et 30 % des surfaces sont en agriculture biologique ou en conversion. Une évolution progressive, accompagnée, qui témoigne d'une ambition collective : construire une viticulture plus résiliente.

Mais c'est peut-être sur son impact concret que le modèle révèle toute sa force. Grâce au fonds de développement, alimenté par 1 % des ventes, les vignerons deviennent acteurs du changement. Les projets financés en 2025 répondent directement aux défis du secteur :

optimisation des coûts de production grâce à des outils sur mesure

adaptation au changement climatique avec de premiers tests de cépages résistants

transmission du savoir-faire aux jeunes générations

exploration de nouvelles pratiques agronomiques

Autant d'initiatives portées collectivement, votées par les vignerons eux-mêmes, et ancrées dans la réalité du terrain.

Sur les marchés, les résultats confirment la pertinence du modèle. En France, dans un contexte de recul du marché, Mouton Cadet renforce son leadership avec près de 19 % de parts de marché. Au Canada, la cuvée labellisée signe un retour à une croissance à deux chiffres. Des signaux forts qui illustrent un changement profond des attentes des consommateurs.

Et demain ? La dynamique ne fait que commencer. Le millésime 2024 arrivera sur le marché canadien en fin d'année, suivi d'un millésime 2025 lui aussi labellisé. En parallèle, le niveau d'exigence continuera de progresser, avec des audits renforcés et des critères toujours plus stricts.

Au-delà des chiffres, Mouton Cadet trace une voie : celle d'un Bordeaux plus collectif, plus transparent et plus engagé. Une ambition claire : inspirer l'ensemble de la filière et prouver qu'un modèle responsable peut aussi être un modèle performant.

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SOURCE Mouton Cadet