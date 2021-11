Un Boot Camp Construction pour familiariser les jeunes et moins jeunes avec les métiers de la construction

En effet, des gens qui voulaient tester leurs capacités à travailler sur un chantier, d'autres qui cherchaient à se réorienter ainsi que certains curieux et curieuses ont même eu l'opportunité d'essayer différents métiers de la construction comme briqueteur-maçon, charpentier-menuisier, électricien et plâtrier.

« C'est une première et on peut dire que c'est un franc succès !, a affirmé le président de l'ACQ, Jean-François Arbour, ing. La pénurie de main-d'œuvre frappe de plein fouet notre industrie, nous sommes donc très heureux de voir que les gens s'intéressent aux métiers de la construction. Cette initiative de l'ACQ permet de valoriser et de faire la promotion des métiers de la construction via une expérience immersive. Ce sont des métiers non seulement payants, mais aussi très valorisants, avec une belle perspective d'avenir et où l'on peut voir concrètement les résultats de notre travail », a poursuivi M. Arbour.

Il manquera en moyenne 20 000 travailleurs de la construction par année d'ici 2030

Selon une étude réalisée en 2019 par la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) au sujet de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, il manquera en moyenne près de 20 000 travailleurs par année au cours des 10 prochaines années pour répondre à la demande.

Pour les régions de la Mauricie, des Bois-Francs et du Centre-du-Québec, qui connaissent un boom immobilier important, on évalue le manque de travailleurs de la construction à près de 250 travailleurs par année au cours des 10 prochaines années. Plus particulièrement, il manquera de travailleurs dans des métiers moins connus du grand public comme : briqueteur-maçon, soudeur, opérateur d'équipement lourd, ferrailleur ou calorifugeur.

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

