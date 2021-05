Un bonheur à la fois : la nouvelle campagne de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

Au-delà des rêves

Plus que jamais, la Fondation a envie de transmettre du bonheur, de décrocher des sourires et de cultiver l'espoir et la motivation chez ces jeunes. C'est pourquoi la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie met en place cette plateforme qui permettra aux enfants d'avoir les mêmes expériences et opportunités que tous les enfants de leur âge. Ces demandes peuvent parfois sembler anodines, mais elles valent de l'or pour ces jeunes. Tous les enfants ont des rêves. Parfois, ils aimeraient recevoir le dernier jeu vidéo sorti, une paire de chaussure ou un vêtement à la mode, un item particulier pour un nouvel appartement ou encore une sortie de groupe à la crémerie. Les possibilités sont infinies.