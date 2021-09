Un bilan estival très positif et un automne foisonnant pour le Musée de la civilisation à Québec

QUÉBEC, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Musée de la civilisation à Québec présente un bilan extrêmement positif de sa saison estivale 2021 puisqu'entre le 23 juin et le 6 septembre, près de 95 000 personnes ont franchi ses portes, soit une moyenne quotidienne d'environ 1 265 personnes, ce qui représente sa capacité maximale établie selon le contexte sanitaire actuel. Il est indéniable que les deux nouvelles expositions, MAYA et Ô merde!, inaugurées respectivement en mai et en juin, ne sont pas étrangères à ce vif succès de fréquentation.

