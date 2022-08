UN BILAN ESTIVAL 2022 ENTHOUSIASMANT POUR LE MUSÉE DE LA CIVILISATION À QUÉBEC

QUÉBEC , le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - Juste avant d'amorcer un automne foisonnant, le Musée de la civilisation brosse un bilan extrêmement positif de sa saison estivale 2022 avec un achalandage total, pour les mois de juin, juillet et août, de 194 906 entrées aux portes. Des chiffres qui ont des allures apparentées à ceux de 2018 (217 495 entrées) et de 2019 (213 069 entrées) pour la même période, malgré une clientèle touristique étrangère encore sous-représentée. Un succès dû à un judicieux amalgame d'expositions comblant les attentes des petits comme des grands visiteurs tel que Pompéi. Cité immortelle, Ô merde! et le nouvel espace jeunesse Ma maison. Cette excellente fréquentation aux portes a entraîné des répercussions jusqu'à la boutique du Musée ainsi que dans la nouvelle aire de restauration de l'institution muséale nationale qui ont connu des achalandages et des ventes en nette croissance.

« Les relances culturelle et touristique annoncées et surtout souhaitées au printemps dernier pour notre région se sont bel et bien concrétisées au Musée! Tout au long de l'été, nous avons senti un réel engouement pour notre attrayante programmation d'expositions et d'activités de médiation culturelle et éducative. Nous avions commencé notre lancée postpandémique l'an dernier avec deux expositions internationales de grande envergure et des productions «maison» audacieuses et sensibles. Nous comptons bien déployer tous les efforts nécessaires pour que cela se poursuive cet automne et au-delà. » -Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

Pompéi. Cité immortelle jusqu'au dimanche 11 septembre

Ceux qui n'ont pas encore fait cette incursion au cœur de la civilisation romaine juste avant l'éruption du Vésuve en l'an 79 ont jusqu'au dimanche 11 septembre pour le faire incluant le lundi de la longue fin de semaine de la fête du Travail. Après, elle cèdera sa place à l'exposition toute aussi fascinante que sera Le temps des pharaons présentée dès le 27 octobre prochain.

Faits saillants :

À ce jour, selon l'enquête menée depuis le 23 juin, les visiteurs provenaient à :

38 % de la grande région de Québec;

18 % de la grande région de Montréal;

24 % des autres régions du Québec;

20 % des autres provinces canadiennes ou de l'étranger;

41 % d'entre eux sont venus surtout et en partie pour visiter Pompéi. Cité immortelle;

39 % sont venus visiter le Musée en famille;

Le taux de satisfaction des personnes interrogées est de 90 % pour plusieurs expositions dont Ô merde! et Pompéi. Cité immortelle et cela s'est traduit par une augmentation des abonnements.

Expositions à venir au cours de l'automne 2022 :

La Couverture des témoins , dès le 30 septembre

, dès le 30 septembre À l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le Musée de la civilisation joint solidairement sa voix à celles des nations et communautés autochtones en présentant l'œuvre percutante la . Une puissante création du maître sculpteur , membre des Premières Nations kwakwaka'wakw et salish du littoral afin d'honorer les victimes de l'époque des pensionnats et de symboliser la nécessaire réconciliation. Une collaboration du Musée canadien pour les droits de la personne, Le temps des pharaons , dès le 27 octobre

, dès le 27 octobre Un nouvel éclairage sur la riche et passionnante culture de l'Égypte Antique avec comme artère vitale, le célèbre Nil À travers une dimension extrêmement humaine, se dévoilent le rôle du pharaon et le quotidien des Égyptiens dans leurs espaces privés et selon leurs fonctions respectives ainsi que le paysage et le climat de l'époque, l'importance de l'écriture tout comme celle de la vie éternelle. René et Lévesque, dès le 17 novembre

Dans le cadre des célébrations entourant le 100e anniversaire de René-Lévesque, cette exposition trace un portrait intime de cette figure marquante du paysage politique québécois. Une exposition conçue en collaboration avec la Fondation René-Lévesque

Pour 2023, les équipes du Musée sont déjà à peaufiner les concepts des expositions suivantes :

C'est quoi ton genre ? (mai 2023) www.mcq.org/fr/exposition?id=916886

(mai 2023) www.mcq.org/fr/exposition?id=916886 Pour demain (juin 2023) www.mcq.org/fr/exposition?id=922485

(juin 2023) www.mcq.org/fr/exposition?id=922485 Hip-Hop (octobre 2023) www.mcq.org/fr/exposition?id=912464

La première explorera les différentes expériences liées aux identités de genre, la deuxième, une coproduction avec le Barbican Centre de Londres, traitera des répercussions des changements climatiques au Québec et ailleurs tandis que la troisième mettra en lumière, juste à temps pour les 35 ans du Musée, l'histoire et toutes les facettes de la culture hip-hop et sa place dans la culture québécoise.

