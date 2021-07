Un bateau d'excursion touristique de calibre international pour la communauté innue d'Unamen Shipu, sur la Côte-Nord

LA ROMAINE, QC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, est heureux d'annoncer que le Secrétariat aux affaires autochtones a accordé un financement de 329 100 $ au Conseil des Innus d'Unamen Shipu (La Romaine) pour l'acquisition d'un bateau touristique.

Cette nouvelle acquisition vise à bonifier l'offre de service touristique régionale. Elle aura des retombées positives pour l'ensemble de la communauté et des acteurs touristiques avoisinants. En effet, jusqu'à maintenant, les déplacements vers les différents sites touristiques étaient effectués à bord de canots à moteur et de petits zodiacs. Le nouveau bateau rehaussera le confort et la sécurité des touristes afin d'offrir un service de calibre international et d'attirer des gens d'autres pays. De plus, il assurera un transport rapide, alors que l'accessibilité à la communauté demeurait un frein pour les touristes qui arrêtaient généralement leur périple à la fin de la route 138.

À propos du Fonds d'initiatives autochtones III

Le Fonds d'initiatives autochtones III est constitué de sept enveloppes distinctes, dont la gestion relève du ministre responsable des Affaires autochtones. L'objectif est de soutenir les Autochtones dans leur développement économique, social et communautaire et de répondre aux obligations gouvernementales en matière de consultation. La gestion du Fonds relève du Secrétariat aux affaires autochtones du gouvernement du Québec.

Citations :

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec soutient le développement touristique d'Unamen Shipu, dont l'économie durable est maintenant assurée par la combinaison unique d'une riche culture millénaire et d'un environnement naturel exceptionnel dans le golfe du Saint-Laurent. Il s'agit d'un exemple probant d'une nation qui a décidé résolument de mettre en valeur ses atouts de calibre mondial, au bénéfice de tous les membres de sa communauté. J'ai espoir que cette initiative en inspire plusieurs. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Notre communauté peut, à compter d'aujourd'hui, offrir aux touristes de tous âges non seulement de découvrir notre culture et des paysages magnifiques à travers les centaines d'îles de notre territoire traditionnel, mais également de le faire d'une manière sécuritaire et très confortable. »

Bryan Mark, chef de la nation innue d'Unamen Shipu

Faits saillants :

À la suggestion d'anciens, le bateau est baptisé Tshekakass , en l'honneur du nom donné autrefois par les Innus au territoire où se situe leur communauté aujourd'hui, avant les appellations de La Romaine et d'Unamen Shipu. Tshekakass veut dire « passage entre les îles du large et les terres ».

, en l'honneur du nom donné autrefois par les Innus au territoire où se situe leur communauté aujourd'hui, avant les appellations de et d'Unamen Shipu. veut dire « passage entre les îles du large et les terres ». Le bateau a été construit en 2021 à Varennes , au Québec, par le chantier AirSolid et possède les spécifications suivantes :

, au Québec, par le chantier AirSolid et possède les spécifications suivantes : Cabine fermée et chauffée avec toilette;



Vitesse de croisière de 20 nœuds;



Capacité de douze passagères et passagers et de deux membres d'équipage.

La communauté d'Unamen Shipu, adjacente au village de La Romaine, compte environ 1 200 membres.

Services Autochtones Canada contribue également financièrement à cette initiative.

Liens pertinents :

www.autochtones.gouv.qc.ca/

www.facebook.com/AutochtonesQc

www.winipeukut.ca

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones

Renseignements: Source : Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 418 805-0233; Information : Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]