Un bal de finissants virtuel et interactif avec Max et Livia

Le bal sera animé par Maxim Martin et Livia Martin, le duo père-fille le plus populaire de la télévision. Sparkling a confié la création du concept à Dominique Gauthier de TrikTruk, entreprise d'expériences ludiques, qui s'occupera des jeux interactifs et des défis. Enfin, la script-édition du projet a été confié à l'humoriste Frank Grenier de chez RHA Divertissement.

« Notre but est de faire en sorte que le bal virtuel soit meilleur qu'en vrai et qu'il ne ressemble pas à un mauvais compromis. Les secondaires 5 méritent ça! », souligne David Pieropan de chez Sparkling. L'équipe compte y arriver avec un duo incontournable, et un programme interactif et sur mesure pour chaque école, avec des numéros humoristiques, jeux, défis, quiz, mocktail, moments photos, décors festifs et plus encore!

Un des derniers succès de Sparkling a été les partys de Noël virtuels et interactifs de plusieurs grandes entreprises, produits vers la fin de 2020. Les soirées étaient filmées en direct sur un plateau de tournage, avec les humoristes Thomas Leblanc et Frank Grenier à l'animation.

SOURCE Agence Sparkling

Renseignements: Pour en savoir plus ou pour réserver votre bal, rendez-vous sur balvirtuel.ca ou contactez David Pieropan à [email protected]