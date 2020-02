Un avertisseur de fumée ignoré en cause dans l'incendie mortel de North Toronto

Le commissaire des incendies de l'Ontario annonce la cause de l'incendie

TORONTO, le 25 févr. 2020 /CNW/ - Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) confirme que l'origine de l'incendie au 235, boulevard Gosford, à Toronto était accidentelle. Le foyer de cet incendie, qui a coûté la vie à une personne et en a blessé six autres, est un radiateur portatif placé trop près de combustibles dans une des chambres d'un appartement.

« Ce tragique incendie souligne l'importance pour les résidents de tours d'habitation ou d'autres habitations à plusieurs locataires de savoir quoi faire en cas d'incendie, explique Jon Pegg, commissaire des incendies de l'Ontario. Il faut connaître les caractéristiques de sécurité-incendie de son immeuble ainsi que les procédures d'urgence décrites dans le plan de protection contre l'incendie. Il faut entre autres savoir où se trouvent tous les escaliers d'issue de son étage, au cas où celui le plus près serait bloqué, et sortir de l'immeuble lorsque l'on entend un avertisseur de fumée. »

Plusieurs éléments ont contribué à l'issue funèbre de cet incendie :

Lorsque l'avertisseur de fumée à piles de l'appartement s'est déclenché avant que le feu ne soit découvert, on a cru à une fausse alerte. Lorsque l'occupant a repéré le feu, il a tenté de l'éteindre lui-même plutôt que d'évacuer et d'appeler le 9-1-1. Le service des pompiers n'a été prévenu qu'au moment où l'avertisseur de fumée de l'aire commune du huitième étage a activé le système d'alarme sous surveillance. À l'arrivée des services d'urgence, l'incendie était tel que la survie de l'occupant était compromise et son sauvetage par les pompiers, impossible.

Le BCI a affecté six enquêteurs à cet incendie, dont des ingénieurs spécialisés dans l'analyse des causes d'incendie et d'autres spécialistes, mandatés en vertu de la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie pour enquêter sur la cause, la source et les circonstances d'incendies ou d'explosions entraînant la mort ou des blessures graves.

Le BCI a collaboré avec le Bureau du coroner en chef, le Service de police de Toronto et le Service d'incendie de Toronto tout au long de l'enquête, maintenant terminée.

FAITS EN BREF

Voici des moyens de vous protéger, vous et votre famille :

Prendre au sérieux tous les déclenchements d'avertisseur de fumée. Ces appareils vous alerteront, vous et votre famille, en cas d'incendie. Les ignorer met tout le monde en danger.

Placer les radiateurs portatifs à au moins un mètre (trois pieds) de tout objet inflammable, et à un endroit où ils ne risquent pas d'être renversés.

Assurez la sécurité de votre famille : préparez un plan d'évacuation et mettez-le en pratique.

Lorsque votre avertisseur de fumée sonne, la meilleure chose à faire est de faire sortir tous les occupants et de composer le 9-1-1 de l'extérieur.

SOURCE Office of the Fire Marshal and Emergency Management

Renseignements: Carol Gravelle, Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d'urgence, 647 329-1086, [email protected], ontario.ca/salledepresse

Liens connexes

http://www.ofm.gov.on.ca