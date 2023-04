Un autre vif succès pour Parlons éducation à Montréal

MONTRÉAL, le 16 avril 2023 /CNW/ - Plus de deux-cents personnes se sont réunies à l'Université du Québec à Montréal, vendredi soir 14 avril et toute la journée du samedi le 15, pour discuter de l'état et de l'avenir de l'école québécoise. Ce forum était le sixième d'une série de 21, organisés un peu partout dans la province par Parlons éducation, une initiative citoyenne qui se poursuivra jusqu'au début de juin. C'était le deuxième à se tenir à Montréal et il a suscité encore plus d'intérêt que le premier.

Plénière du forum citoyen de Parlons éducation - À Montréal, 14-15 avril 2023 (Groupe CNW/Parlons Éducation)

Ainsi, malgré la belle température qui incitait à des activités plus ludiques, des membres de groupes communautaires, des parents et des artisans de l'éducation ont consacré une bonne dizaine d'heures à discuter ensemble des principaux problèmes du notre système d'éducation et sur les meilleures manières d'y remédier.

« Dans mon atelier, nous avons eu un véritable feu roulant d'interventions pertinentes et éclairantes », s'est réjouie Anne-Marie Boucher, l'une des animatrices chevronnées de ce forum. « On comprenait tout de suite que les gens avaient beaucoup réfléchi aux questions traitées. Des consensus émergent déjà, notamment sur la nécessité de rénover l'école québécoise pour la rendre plus démocratique et capable d'émanciper tous les enfants qu'on lui confie, sans exception. »

La bureaucratisation du système scolaire, la ségrégation qu'on y constate et l'inertie gouvernementale à cet égard ont été la cible de plusieurs critiques ; les sessions de travail se sont terminées par une plénière animée, au cours de laquelle les participantes et les participants ont souligné la nécessité que ces forums citoyens aient une suite bien concrète et exprimé le désir de passer à l'action au cours des prochains mois.

« Cet appel a été fort bien entendu par les organisations citoyennes qui ont lancé l'initiative de Parlons éducation » a déclaré Jean Trudelle, l'un des organisateurs nationaux. « Nous travaillons déjà à préparer une suite bien tangible aux forums : il est impératif signifier au gouvernement qu'il est plus que temps d'agir. Toutes les personnes qui se sont inscrites aux forums recevront la synthèse qui sera rédigée l'été prochain. La cinquantaine de nos organisations partenaires, tout comme les participantes et participants aux forums, seront sollicitées pour poser des gestes concrets en ce sens. »

On peut consulter le calendrier des prochains forums et s'y inscrire à www.parlonseducation.ca

