Un autre bâtiment patrimonial sera protégé - La ministre Nathalie Roy agit pour la protection et la mise en valeur du dispensaire-résidence de La Corne en Abitibi-Témiscamingue

LA CORNE, QC, le 26 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le dispensaire-résidence de La Corne, sa collection de 395 objets ainsi que le fonds Gertrude Duchemin sont en voie d'être classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a récemment signé un avis d'intention de classement à cet effet, ce qu'elle a annoncé aujourd'hui lors de son passage à La Corne. La ministre a par ailleurs souligné l'octroi d'une somme de 100 000 $ à l'institution muséale responsable du bâtiment pour la réalisation d'un projet de mise en valeur du dispensaire-résidence et de sa collection.

L'avis d'intention de classement permettra de préserver les valeurs historique, architecturale, ethnologique et documentaire qui caractérisent ces biens patrimoniaux. Ceux-ci rappellent la contribution de Gertrude Duchemin et de centaines d'autres infirmières à la mise en application des politiques de santé publique en territoire de colonisation. Le dispensaire-résidence s'inspire de l'architecture des maisons de colonisation érigées au cours des années 1930 dans les régions en développement. Le bâtiment, qui servait à la fois de cabinet de consultation et de résidence pour l'infirmière Gertrude Duchemin, constitue l'exemple de dispensaire-résidence le mieux préservé au Québec. La collection d'objets illustre quant à elle l'évolution des services de santé dans les régions éloignées, plus particulièrement en Abitibi-Témiscamingue, et représente la seule collection connue au Québec associée à un dispensaire-résidence. Finalement, le fonds Gertrude Duchemin témoigne de l'implantation et du mode de fonctionnement du dispensaire-résidence et permet de comprendre le contexte dans lequel les objets de la collection ont été utilisés.

L'aide financière versée à l'institution muséale agréée par le gouvernement du Québec favorisera la mise en valeur du lieu, notamment par la mise en place et la présentation d'activités éducatives traitant de l'histoire des infirmières de colonie et de l'évolution des soins de santé au Québec.

Citation :

« Je suis très touchée de pouvoir garantir l'avenir d'un lieu qui témoigne de l'apport de femmes admirables ayant joué un rôle humanitaire inoubliable lors de la colonisation de territoires situés en région éloignée. En signant cet avis d'intention de classement, je souhaite protéger et mettre en valeur ce bâtiment patrimonial dont nous sommes fiers afin qu'il fasse partie de notre histoire et de notre mémoire collective. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Liens connexes :

Répertoire du patrimoine culturel du Québec : www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388