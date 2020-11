Un audit externe spécial des pratiques de Loto-Québec exigé par le ministre des Finances

QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, a annoncé qu'il confiera à un vérificateur externe le mandat de procéder à un audit indépendant sur le phénomène de blanchiment d'argent et des prêts usuraires dans les casinos du Québec.

Le vérificateur devra évaluer les points suivants et formuler des recommandations à leur sujet :

À l'égard du blanchiment d'argent et des activités criminelles :

faire l'examen et l'inventaire des procédures et pratiques en place de Loto-Québec pour les contrer;



dresser l'inventaire de tous les audits externes effectués en la matière et voir comment les recommandations ont été appliquées;



évaluer et comparer les mesures en place au regard des meilleures pratiques pour contrer le blanchiment d'argent.





À l'égard des prêts usuraires :

examiner les procédures et pratiques en place pour les contrer, notamment dans les casinos du Québec, et déterminer dans quelle mesure ils sont efficaces et suffisants;



dresser l'inventaire de tous les audits externes effectués en la matière et voir comment les recommandations ont été appliquées.





Concernant les programmes de loyauté :

faire le lien entre les procédures et pratiques de Loto-Québec, le respect de ses obligations légales et sa collaboration avec les corps policiers;



évaluer l'utilisation des programmes de loyauté et déterminer si les modalités d'application rétribuent ou encouragent la commission d'infractions aux lois et la pratique de gestes illégaux.





Et enfin :

examiner les procédures et pratiques en place visant à préserver l'indépendance des employés et à maintenir un climat de travail sécuritaire dans le cadre de leur relation avec la clientèle.

Un processus d'appel d'offres sera mis en place pour sélectionner le vérificateur externe. Celui-ci devra notamment démontrer qu'il possède l'expertise nécessaire pour réaliser un tel mandat. Le nom du vérificateur externe choisi à la suite de ce processus sera rendu public dans les prochaines semaines.

Citation :

« Nous voulons que Loto-Québec et nos casinos soient exemplaires en matière d'intégrité et de pratiques, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que ce soit le cas. »

Eric Girard, ministre des Finances

