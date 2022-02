Un appui de près de 1 M$ pour valoriser les métiers de nos artistes et artisans

QUÉBEC, le 28 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un appui de 997 969 $ à l'organisme Compétence Culture pour le déploiement d'une stratégie promotionnelle spécifique à la valorisation de professions du milieu des arts et de la culture.

L'initiative, portée par Compétence Culture et l'Association des écoles supérieures d'art du Québec, vise le développement et la reconnaissance des compétences des travailleurs culturels et des artistes tout au long de leur carrière. Le projet s'articule autour d'une quinzaine de capsules vidéo qui seront diffusées à partir d'une plateforme Web d'information sur les métiers en culture. Ces capsules présenteront des portraits de métiers, incluant les principales missions, les formations exigées, les compétences nécessaires ainsi que les conditions de travail. Des témoignages et des discours inspirants d'artistes, d'artisans, d'enseignants et de divers travailleurs du milieu pourront y être visionnés.

Cet investissement provient des 13 M$ que la ministre de la Culture et des Communications a accordés dans le cadre du déploiement de stratégies promotionnelles spécifiques aux secteurs des arts de la scène, du cinéma, du livre, de la muséologie ainsi que des arts visuels et des métiers d'art au Québec. Cet appui financier a pour objectifs non seulement de valoriser les professions du milieu des arts et de la culture, mais aussi d'augmenter la visibilité et la notoriété des produits culturels québécois ainsi que de favoriser le retour du public dans les lieux culturels.

Citations

« La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous investissons dans des projets qui mettent en valeur nos artistes, nos artisans et notre culture. Nous sommes au rendez-vous pour soutenir les initiatives qui assurent l'attractivité des professions des arts et de la culture afin que le Québec conserve et développe son expertise hautement reconnue. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La culture et les arts sont le cœur d'une société. Ils en expriment l'humanité. Ils célèbrent, exultent, remettent en question. Dans le contexte actuel, il y a beaucoup à faire. Chacun de nous pose une pierre. À titre de comité sectoriel de la main-d'œuvre en culture, Compétence Culture est convaincue que mieux faire connaître et valoriser les métiers de la culture est une action nécessaire. C'est aussi affirmer que la culture est essentielle. C'est se donner les moyens de répondre à certains des enjeux que rencontre le milieu, dont la rareté de main-d'œuvre pour certains métiers. »

Pascale Landry, directrice générale de Compétence Culture

Faits saillants

Cet appui financier est accordé dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel que notre gouvernement a lancé le 1 er juin 2020.

juin 2020. Doté d'une enveloppe de plus de 830 M$, le Plan est composé de mesures qui visent à stimuler la création artistique, à relancer la production de contenus culturels québécois et à permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

Cette campagne de promotion s'ajoute à celles déjà lancées par le Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, l'Association des propriétaires de cinémas et cinéparcs du Québec, l'Association nationale des éditeurs de livres, l'Association des galeries d'art contemporain et la Société des musées du Québec.

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388