Un résident de Toronto achète le billet gagnant de 60 millions de dollars du tirage Boule d'or de LOTTO 6/49 sur OLG.ca

TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Bocheng Mei, de Toronto, a pris deux décisions au cours de la dernière année et l'une d'entre elles a changé sa vie pour toujours. En somme, ces deux choix lui ont permis de devenir le plus récent multimillionnaire de l'Ontario. Bocheng a gagné le gros lot Boule d'or de 60 millions de dollars de LOTTO 6/49 au tirage du 7 mai 2025.

La première décision de Bocheng, 26 ans, a été de s'inscrire sur OLG.ca pour pouvoir facilement acheter ses billets de LOTTO 6/49 en ligne. Bocheng a également choisi l'option « Ne jamais manquer un tirage » pour que ses billets soient automatiquement achetés pour chaque tirage à venir. « Je voyais les gagnants de la loterie aux nouvelles et sur les médias sociaux, alors j'ai décidé de jeter un coup d'œil sur OLG.ca », se rappelle-t-il, pendant sa célébration de gagnant, à Toronto. « Je fais presque tout en ligne, alors j'ai choisi mes numéros, j'ai ajouté ENCORE et je n'ai plus jamais eu à y repenser - parce que l'achat de mes billets allait se faire automatiquement. »

La deuxième décision qui a changé la vie de Bocheng a été de répondre à un appel d'un numéro inconnu sur son téléphone mobile. L'appel venait d'OLG, qui lui demandait de consulter son compte OLG.ca. Les titulaires d'un compte OLG.ca sont des « joueurs connus » avec des coordonnées liées à leur profil de client. Lorsque ces joueurs gagnent, ils reçoivent un courriel d'OLG les informant qu'ils ont remporté un lot. Bocheng n'avait pas consulté son compte OLG.ca et avait manqué ce courriel particulier. « J'ai répondu à l'appel et la personne disait travailler à OLG, a dit Bocheng. J'ai fait une recherche sur Google pour savoir si c'était bien vrai, car je suis assez doué pour détecter les arnaques téléphoniques. J'ai compris qu'il s'agissait bien de représentants d'OLG puisqu'ils ne m'ont demandé aucun renseignement bancaire. Ils m'ont simplement demandé de consulter mon compte OLG.ca. C'est là que j'ai découvert que j'avais un billet gagnant. Le message disait 60 millions de dollars! Mes mains et mes pieds sont devenus engourdis. »

Bocheng n'arrivait pas à y croire. « Le représentant d'OLG m'a expliqué ce que je devais faire ensuite et j'essayais de suivre ce qu'il disait, mais j'avais l'impression d'être dans un rêve. Aussitôt que j'ai raccroché, je devais me joindre à une réunion de travail en ligne et je me suis efforcé de garder mon calme. Mais, au fond de moi, toutes sortes de sentiments se bousculaient! »

Bocheng, qui travaille dans le secteur des logiciels, s'est déconnecté de son ordinateur à la fin de cette journée de travail tout à fait inhabituelle. Il a pris un moment pour se faire à l'idée bouleversante qu'il était sur le point de devenir multimillionnaire. Les premières personnes qu'il a appelées pour annoncer cette nouvelle incroyable ont été ses parents. « J'ai essayé de rester très calme lorsque je leur ai annoncé que j'avais gagné un gros lot. Ils voulaient s'assurer que je ne me faisais pas arnaquer, mais ils savent que je suis toujours très prudent. Lorsque je leur ai dit que le lot était de 60 millions de dollars, j'ai pu les rassurer en leur disant qu'ils n'auraient plus jamais à s'en faire avec l'argent. Je leur ai dit qu'ils pouvaient prendre leur retraite et profiter de la vie. Cette nouvelle les a complètement surpris. »

Il a fallu environ une semaine pour Bocheng pour assimiler cet événement qui a changé sa vie. Il a fini par annoncer la nouvelle à un petit groupe d'amis très proches. « Ils étaient tellement contents pour moi et se sont mis à sauter de joie. Je ne suis pas une personne très expressive, mais ils agissaient exactement de la façon dont je me sentais intérieurement. J'ai beaucoup de chance de les avoir à mes côtés. »

Alors que Bocheng planifie sa nouvelle vie, certaines choses sont sur la liste de choses qu'il a envie de faire immédiatement. « J'aime apprendre, je veux donc saisir diverses occasions de m'instruire. Je veux également explorer différentes cultures, alors je prévois voyager beaucoup. J'aimerais vraiment voir des aurores boréales, ce qui impliquerait peut-être d'aller en Finlande ou en Islande. »

Bocheng prévoit aussi acheter une maison à Toronto, mais le plus important pour lui est de prendre soin de ses parents. « Je peux maintenant changer leur vie, en plus de la mienne. Je peux désormais assurer leur sécurité financière et réaliser tant de choses pour nous tous qui n'auraient pas été possibles avant. »

En songeant à toute son expérience de gagnant, Bocheng a terminé avec cette réflexion : « La plupart de mes amis n'achètent pas de billets de loterie - je pense être le seul. Mais, maintenant qu'ils ont appris la nouvelle, je crois qu'ils vont changer d'idée! »

Le billet gagnant a été acheté sur OLG.ca.

