Un appel aux élus en matière de pratiques publicitaires

LONGUEUIL, QC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les Jours de la radio 2021, événement organisé par l'Association des radios communautaires du Québec (ARCQ) qui s'est tenu la fin de semaine dernière, a été un franc succès. Pendant trois jours, près d'une centaine de représentants de radios locales ont partagé leurs visions des défis et opportunités alors que la pandémie tire lentement à sa fin.

À l'occasion de ce rassemblement, les radios communautaires en ont appelé le gouvernement du Québec à maintenir les nouvelles pratiques publicitaires mises en place durant la crise sanitaire. « La décision du gouvernement du Québec de concentrer ses achats publicitaires dans les médias québécois plutôt que dans les GAFAM, aura augmenté la portée de la communication publique et nous croyons que ces nouvelles pratiques devraient être adoptés par l'ensemble des annonceurs publics », affirme le directeur général de l'ARCQ, Martin Bougie.

Une étude d'impact réalisée cet automne par le FM 103.3 (Longueuil) démontrait clairement que cette campagne de communication publique aura eu des retombées positives et a su bénéficier aux gens d'affaires, aux décideurs, aux entreprises et à toute la population. « Cette réussite n'aurait pas été possible sans les investissements du gouvernement du Québec, non seulement sur la Rive-Sud avec le FM 103,3, mais partout au Québec. », déclare le président de l'ARCQ François Carrier.

Ce modèle mis en place par le gouvernement du Québec durant la pandémie, s'il est poursuivi, est une solution à long terme pour garantir un service d'information de proximité fiable et disponibles sur des plateformes gratuites », estime François Carrier.

Ces investissements publics dans les médias québécois auront permis aux citoyens d'obtenir un meilleur rendement sur l'information disponible. Solidement ancrées dans leurs collectivités, employant plus de 200 personnes, les radios communautaires sont un véritable moteur de développement social, culturel et économique de leur milieu. Ainsi chaque dollar investi dans nos médias est immédiatement injecté pour desservir la population. Acheter local, c'est aussi pour nos élus.

L'ARCQ a été fondée en 1979 et a comme mission de contribuer au rayonnement et au développement de la radiophonie communautaire. Elle compte aujourd'hui 37 radios membres, situées partout au Québec.

SOURCE Association des radios communautaires du Québec (ARCQ)

Renseignements: François Carrier, président ARCQ - [email protected]