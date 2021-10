Mme Bartholomew avait déjà été confrontée à une série de problèmes pelviens dans sa vie lorsqu'elle a reçu un diagnostic de cancer du col en 2019, à l'âge de 28 ans. Alors qu'elle se remettait d'une intervention chirurgicale et d'une radiothérapie, elle a communiqué avec d'autres femmes aux prises avec des problèmes similaires de suivi du cancer, y compris le fait que les problèmes pelviens auraient un effet à long terme sur leur santé. Cette situation a inspiré Mme Bartholomew à lancer Hyivy Health et à créer une nouvelle forme de réhabilitation pelvienne.

On estime qu'en Amérique du Nord seulement, 50 millions de femmes sont aux prises avec des problèmes comme le prolapsus des organes pelviens ou les tissus cicatriciels après une intervention chirurgicale contre le cancer, des problèmes qui mènent souvent à l'incontinence et d'autres symptômes qui ont un effet grave et durable sur la qualité de vie. Le risque de complications dans la région du plancher pelvien augmente avec l'âge.

Mme Bartholomew a déclaré que les dilatateurs statiques sont la seule option actuellement disponible pour le traitement à domicile des problèmes de santé pelvienne, un dispositif qu'elle a décrit comme inefficace et douloureux. Elle rappelle qu'il n'a pas été considérablement mis à jour depuis 1938. « Les femmes méritent mieux », a-t-elle déclaré à un groupe de juges experts.

La solution de son entreprise est une baguette vaginale multifonctionnelle « intelligente » dotée de multiples capteurs et capable non seulement de fournir une thérapie à domicile, mais aussi de fournir des données continues à la femme et à ses fournisseurs de soins de santé, ce qui permet aux cliniciens de suivre l'évolution du traitement et de détecter d'autres complications imminentes.

Au cours des tests effectués à ce jour, Mme Bartholomew a déclaré que le programme de traitement réduit la sécheresse vaginale, la douleur pelvienne et les cicatrices vaginales, tout en améliorant les symptômes de l'incontinence.

La jeune entreprise établie à Hamilton a une liste d'attente croissante de plus de 400 femmes qui ont manifesté leur intérêt pour le produit. Une étude clinique à l'Université McMaster sur les femmes atteintes d'endométriose devrait commencer au printemps de 2022.

« Notre objectif est d'avoir une solution de santé intégrée de bout en bout qui donne aux médecins les moyens de disposer de données et permet aux patientes d'avoir un traitement à l'extérieur du cabinet du thérapeute », a déclaré Mme Bartholomew, qui a gagné 25 000 $ en espèces ainsi que des prix en nature.

En remportant le Défi d'impact national d'AGE-WELL, Hyivy Health pourra désormais accélérer ses recherches et ses essais sur les femmes ménopausées et sur les effets du vieillissement sur leur santé pelvienne, a déclaré Mme Bartholomew après le concours.

« Nous voulons offrir une solution unique, en partenariat avec des recherches détaillées, pour aider les femmes à surmonter ces complications. Nous voulons améliorer leur qualité de vie à mesure qu'elles vieillissent. »

Six finalistes ont pris part au Défi d'impact national d'AGE-WELL, qui a eu lieu virtuellement le 7 octobre. Ils ont décrit comment leurs solutions technologiques pourraient avoir une incidence positive sur les Canadiens âgés ou leurs aidants naturels.

Le deuxième prix a été décerné à ImaginAble Solutions, une entreprise dirigée par Lianna Genovese, une étudiante à l'Université McMaster. Son argumentaire portait sur un appareil appelé Guided Hands™, qui aide les personnes à mobilité réduite à écrire, peindre, dessiner et utiliser un appareil à écran tactile. L'entreprise de Mme Genovese a remporté un prix en argent de 10 000 $. ImaginAble Solutions a également reçu un prix de services de propriété intellectuelle de Bereskin et Parr.

« Les six finalistes ont fait d'excellentes présentations et elles ont été tirées du plus grand nombre de candidatures que nous n'ayons jamais reçues pour le Défi d'impact national d'AGE-WELL », a déclaré Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. « Cela démontre le dynamisme du secteur des technologies et du vieillissement au Canada, qui est en croissance, et offre des solutions qui appuient le vieillissement en santé, tout en apportant des avantages économiques.

Pour en savoir plus sur les finalistes et le concours, visitez la page https://agetechinnovationweek.com/fr/defi-dimpact-national/

Pour en savoir plus sur Hyivy Health, visitez le site https://hyivy.com/

