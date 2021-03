Un an de pandémie : les ressources de type familial sont épuisées d'être les laissés-pour-compte

QUÉBEC, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le Québec souligne le triste premier anniversaire de la pandémie de la COVID-19, le Regroupement des ressources résidentielles adultes au Québec (RESSAQ) est inquiet de l'état d'épuisement de ses membres. À ce jour, les ressources de type familial (RTF) doivent encore se battre pour faire reconnaître leur travail et leur contribution à titre de travailleur essentiel, un traitement qui n'est réservé à personne d'autre dans le réseau de la santé.

Un travail acharné et peu de reconnaissance

Les membres du RESSAQ, bien qu'à bout de souffle, tiennent encore le fort malgré cette dernière année stressante et remplie de défis. Souvent les grands oubliés des mesures gouvernementales, le RESSAQ a dû se battre pour la reconnaissance de ses membres tout au long de cette année hors de l'ordinaire. Alors que plusieurs secteurs ont été mis sur pause, les soins aux personnes les plus vulnérables de notre société, eux, n'ont pas été interrompus, bien au contraire.

« Je tiens d'abord à souligner le travail exceptionnel de nos membres qui, grâce à leur vigilance exemplaire et leur dévouement constant, ont permis de limiter la propagation de la COVID-19 dans leur milieu de vie. C'est une preuve de l'attention qu'ils ont portée aux respects des mesures sanitaires et à la protection de leurs usagers », indique Hugo Légaré, président du RESSAQ. « Nous sommes cependant épuisés qu'en plus de devoir nous battre contre la pandémie, nous devons également nous démener pour obtenir de l'aide et du répit pour faire face à la surcharge de travail ».

Une formation obligatoire, mais non remboursée

À cet effet, le gouvernement du Québec a rendu obligatoire à tous les travailleurs de la santé, pour leur propre protection et celles de leurs usagers, de suivre une formation pour la prévention et le contrôle des infections (PCI). Or, contrairement à tous les autres travailleurs de la santé, les personnes œuvrant dans les RTF n'ont pas accès à une rémunération pour suivre cette formation, alors qu'ils côtoient quotidiennement une clientèle vulnérable aux effets de la COVID-19. « Encore à ce jour, le RESSAQ doit se battre afin que le gouvernement reconnaisse l'importance du travail de ses membres et pour que ceux-ci aient les mêmes droits et les mêmes outils que les autres travailleurs de la santé. Pourquoi est-ce deux poids, deux mesures ? », déclare M. Légaré.

La vaccination : une priorité pour les personnes vulnérables qui se fait toujours attendre

Bien que les personnes vulnérables et en grande perte d'autonomie sont au sommet des priorités de vaccination du gouvernement du Québec, l'appel se fait attendre au sein de plusieurs RTF qui accueillent pourtant des clientèles vulnérables. « C'est très frustrant puisque contrairement aux milieux de vie, nous vivons avec ces personnes. Chacun de nos déplacements rend la maisonnée complètement risque. Sans oublier que plusieurs d'entre nous ont perdu leur équipe de support », ajoute M. Légaré.

À propos du RESSAQ

Le RESSAQ est un regroupement qui lutte solidairement, depuis 2003, afin de permettre aux RTF et anciennes RI-MA de négocier d'égal à égal avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la reconnaissance de leur exceptionnelle contribution à la société québécoise. Sa mission est d'aider au développement des lieux de résidence adaptés dans le cadre de leur rôle lié à l'hébergement et à l'assistance des résidents, de défendre leurs droits, de promouvoir la qualité des services dispensés par les ressources, d'informer adéquatement ses membres et les accompagner dans leurs démarches. Il a pour objectif la mise en place d'un système législatif répondant au caractère particulier des ressources. Pour plus de renseignements : http://www.ressaq.com/

SOURCE Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ)

Renseignements: Hugo Légaré, Président, Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ); Pour les demandes d'entrevue, Emilie Tremblay-Potvin, Conseillère principale, H+K Stratégies, Tél. : 514 557 6737, Courriel : [email protected]