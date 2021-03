Un an de pandémie : commémorer ne suffit pas, il est temps d'agir !

QUÉBEC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le 11 mars dernier, le Québec a tenu la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Un acte bienvenu et nécessaire pour la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) qui, depuis avril 2020, demande au gouvernement du Québec de tenir le plus tôt possible un forum national sur l'hébergement et les soins aux personnes âgées et vulnérables afin que ces quelque 10 000 personnes ne soient pas décédées sans que nous en tirions les leçons qui s'imposent.

Lors de cette journée de commémoration, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une résolution saluant notamment l'apport inestimable des femmes et des hommes du réseau de la santé qui ont travaillé sans relâche afin de protéger la santé des Québécois et les efforts des travailleuses et travailleurs qui ont offert des services essentiels dans des circonstances difficiles.

« Pour donner un véritable sens à cette résolution et faire en sorte que ce ne soit pas que de belles paroles, elle doit se traduire en actions concrètes. Il faut tout faire pour que ce qui a mené à cette hécatombe soit revu en profondeur et une bonne façon de lancer le Québec sur cette voie est de tenir le plus tôt possible un forum national sur l'hébergement et les soins aux personnes âgées et vulnérables, ce que nous réclamons depuis près d'un an. Nous nous devons d'agir comme société pour que cela ne se reproduise plus et trouver des solutions viables où les personnes qui bénéficient des soins soient au cœur des préoccupations plutôt que simplement s'attarder aux structures administratives », explique Luc Vachon, président de la CSD.

Pour la CSD, il ne s'agit pas de se substituer aux autres enquêtes en cours ni d'une enquête sur la gestion de la pandémie comme le réclame certains. Il s'agirait plutôt de réunir tous les acteurs concernés afin d'avoir une réflexion collective visant à remettre les personnes vulnérables au cœur de nos priorités en tant que société. L'objectif de ce forum n'étant pas de chercher des coupables, mais plutôt d'entamer une réflexion sur l'ensemble des milieux de vie, la nature des soins et les soutiens qui sont offerts aux personnes âgées et vulnérables.

« Il faut réfléchir à l'hébergement et aux soins aux aînés ainsi qu'aux soins que nous apportons aux personnes vulnérables de notre société dans leur ensemble et éviter les solutions à la pièce. Pour ne donner qu'un exemple, l'embauche massive de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD répondait certes à la pénurie de main-d'œuvre criante dans ces milieux, mais elle a eu pour effet de drainer le personnel des autres milieux d'hébergement et de soins parce que leurs conditions de travail sont bien loin de celles qui s'appliquent dans les CHSLD. Si on ne développe pas une vue d'ensemble, on ne fait que déplacer le problème et aggraver les problèmes déjà très grands des autres milieux », conclut M. Vachon.



À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec. La CSD représente plus de 6000 membres dans le secteur des services sociaux.

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevue : Simon Lajoie, Conseiller syndical aux communications, (514) 662-5495, [email protected]

Liens connexes

http://www.csd.qc.ca/