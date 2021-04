Un aménagement cyclable transformera la rue Villeray

« Nous souhaitons qu'à terme, une piste cyclable sur la rue Villeray unisse l'est et l'ouest du territoire, le traversant de la 24 e Avenue au boulevard Saint-Laurent et reliant à la fois le parc Jarry, la Route verte et le Réseau express vélo. Afin de doter l'arrondissement de cet axe cyclable structurant, inclusif et agréable à parcourir par les cyclistes de tous âges, nous allons entamer très bientôt une démarche de participation citoyenne sur le prolongement de la piste cyclable à l'est de la rue Boyer. », a déclaré Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Dès mai, de courts travaux s'amorceront entre la rue Boyer et le boulevard Saint-Laurent pour faire place à ce nouvel aménagement.

Deux premières sections d'un axe cyclable en évolution

La première section de cet aménagement cyclable, accessible depuis le 1er avril, se situe entre les rues Saint-Denis et Boyer. La configuration s'apparente à celle mise en place en 2020 dans le cadre des voies actives sécuritaires avec plusieurs ajustements : des arrêts d'autobus et débarcadères universellement accessibles, piste cyclable ouverte quatre saisons et adaptation de la signalisation de stationnement pour favoriser le commerce local. Des bollards seront ajoutés prochainement afin de délimiter la piste de la circulation automobile.

De plus grands changements prendront forme sur la deuxième section, située entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent. Une voie cyclable protégée sera aménagée en direction est. En direction ouest, les vélos et les automobiles emprunteront la même chaussée, dans le cadre d'une vélorue. Un déviateur de circulation sera installé à l'angle de la rue Saint-Dominique : son objectif est de réduire la circulation automobile de transit pour optimiser la cohabitation des modes de déplacement, sans compromettre l'accès facile aux commerces.

En plus d'offrir un environnement plus propice à la pratique du vélo, ce partage de la chaussée permettra toujours l'installation de terrasses, essentielles pour préserver l'identité commerciale de la rue Villeray. Les changements visent également à améliorer la qualité de vie dans le quartier et créeront une ambiance apaisée. Contrairement à la configuration en place en 2020, celle-ci impactera plus faiblement le stationnement pour préserver en moyenne 60 % des espaces existants, jusqu'à 85 % sur certains tronçons.

Également, des améliorations additionnelles viendront bonifier la traversée du parcours : l'Arrondissement plantera 18 arbres sur la rue Villeray et ajoutera des supports à vélo sur les trottoirs. De plus, l'ouverture de la piste concordera avec le réaménagement de l'entrée du parc Jarry, à l'intersection de la rue Villeray et du boulevard Saint-Laurent, en faisant un point d'arrivée idéal.

Le début des travaux d'aménagement est prévu au courant du mois de mai. Les deux sections de la piste cyclable sur la rue Villeray devraient être accessibles dès le début du mois de juin.

Une démarche de participation citoyenne sera mise en place prochainement, en amont du déploiement de la phase 2 de l'axe cyclable sur la rue Villeray, entre la rue Boyer et le boulevard Saint-Michel. Continuez de suivre nos réseaux de diffusion. Nous ferons d'autres annonces au courant des prochaines semaines.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Rachel Vanier, Chargée de communication, [email protected]

