Un acteur clé de la transition énergétique lance un appel à la mobilisation

Sans financement additionnel, plusieurs projets stratégiques de l'Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) pourraient être retardés ou abandonnés.

REPENTIGNY, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- Après bientôt 15 ans à accompagner les Québécoises et les Québécois dans leur transition vers l'électromobilité, l'AVÉQ lance une campagne de financement à l'objectif ambitieux: l'OBNL doit recueillir 100 000 $ d'ici le 30 septembre.

Les fonds amassés permettront de finaliser plusieurs initiatives stratégiques destinées à renforcer l'autonomie financière de l'organisation et à assurer la poursuite de sa mission.

Au cours des deux dernières années, l'AVÉQ a modernisé ses activités et développé de nouvelles sources de revenus. Toutefois, la fin de certains financements publics et un contexte économique incertain ont fragilisé sa situation. Sans financement additionnel, plusieurs projets prêts à être déployés risquent d'être retardés, voire abandonnés.

Une ressource essentielle pour la population québécoise

Au fil des années, l'AVÉQ s'est imposée comme une source d'expertise auprès des consommatrices et des consommateurs, des médias, des municipalités et des gouvernements.

Quelques chiffres illustrent son impact :

près de 15 000 membres;

des centaines de bénévoles actifs;

actifs; plus de 6000 essais routiers annuellement;

annuellement; près de 40 000 personnes accompagnées chaque année;

personnes accompagnées chaque année; près de 10 000 heures de bénévolat consacrées annuellement à informer le grand public.

Avec un nombre sans précédent de nouveaux électromobilistes sur nos routes, les besoins d'accompagnement se multiplient. Choisir le bon véhicule, installer une borne à la maison et se recharger dans une station publique sont autant de nouveautés à apprivoiser. Une information objective et bienveillante peut faire toute la différence dans l'adoption d'une nouvelle technologie.

« Nous lançons un appel à la mobilisation. Le travail accompli par l'AVÉQ est plus pertinent que jamais, mais nous avons besoin de l'appui de la communauté pour franchir cette étape déterminante et poursuivre notre contribution à la transition énergétique du Québec », déclare Sébastien Côté, président de l'Association.

Pour contribuer: dons.aveq.ca

À propos de l'AVÉQ

Fondée en 2013, l'Association des véhicules électriques du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir et promouvoir l'électromobilité au Québec par la formation, l'éducation et la représentation. Grâce à son réseau de bénévoles et à son expertise indépendante, l'AVÉQ contribue depuis près de 15 ans à informer la population québécoise et à la sensibiliser aux enjeux de la transition vers l'électromobilité.

SOURCE Association des véhicules électriques du Québec

Renseignements médias: Mikaël Langlois, Directeur général, 514 532-0857, [email protected]