Un accord tripartite ouvre la voie à la négociation de la mise en œuvre des titres et des droits de la Nation Heiltsuk

VANCOUVER, le 30 août 2019 /CNW/ - La Nation Heiltsuk et les gouvernements provincial et fédéral prennent des mesures concrètes pour favoriser la réconciliation ainsi que pour reconnaître et mettre en œuvre les titres et les droits des Heiltsuk, sans passer par les tribunaux et les traités.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Scott Fraser, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, ainsi que Marilyn Slett, chef de la Nation Heiltsuk, et Arnold Humchitt, Heiltsuk Yimas, ont signé l'accord Tuígila « un pas vers l'avant » pour la mise en œuvre des titres, des droits et de l'autonomie gouvernementale des Heiltsuk.

L'accord cherche à établir des solutions pratiques qui démontreront un engagement concret en faveur de la réconciliation. Ultimement, la Nation Heiltsuk cherche à obtenir les titres, les droits et la compétence requise pour l'ensemble de son territoire. Cet accord fournit un cadre de discussion en vue d'atteindre cet objectif.

L'accord fournit aux gouvernements fédéral et provincial et à la Nation Heiltsuk un cadre permettant d'établir des mesures concrètes pour mettre en œuvre les titres et les droits ancestraux des Heiltsuk, y compris l'autonomie gouvernementale. L'accord prévoit également l'adoption d'un certain nombre d'approches novatrices à l'égard des négociations sur la réconciliation.

L'accord, ainsi que le document Haίƚcίstut : un cadre pour la réconciliation, stipule que les négociations porteront essentiellement sur le soutien concerté en vue d'une économie durable et saine pour les Heiltsuk, de la prise de décisions partagée, du partage des revenus, de la gestion des terres et des ressources, et de l'établissement des compétences. Il y aura notamment des discussions sur la gouvernance par les Heiltsuk et la gestion des terres de leur territoire, y compris la transition des réserves indiennes sous l'égide de la Loi sur les Indiens, ainsi que d'autres parcelles de terre dans des régions du territoire de Heiltsuk qui ne font pas l'objet de revendications communes.

Les négociations en cours permettront d'établir les autres domaines d'intérêt.

Citations

« La signature de l'accord Tuígila « un pas vers l'avant » permet au gouvernement du Canada, à celui de la Colombie-Britannique et à la Nation Heiltsuk de faire un pas important vers la réconciliation. Je me réjouis à l'idée de travailler avec ces intervenants en vue de la mise en œuvre des titres et des droits ancestraux des Heiltsuk. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« En signant cet accord unique en son genre, la Nation Heiltsuk ouvre la voie à la négociation de la reconnaissance des titres, des droits et de l'autonomie gouvernementale sans passer par les tribunaux et les traités. L'accord d'aujourd'hui nous rapproche un peu plus de la réalisation du mandat qui nous est confié par notre peuple, à savoir de faire reconnaître nos titres sur nos terres et nos eaux et d'exercer une gestion maximale sur notre territoire. »

Marilyn Slett

Conseillère en chef de la Nation Heiltsuk

« La Nation Heiltsuk a fourni une vision claire du Haíłcístut, qui signifie « renverser la situation afin de la corriger », pour jeter les bases de cet accord novateur. Nous avons vraiment une nouvelle voie à suivre dans le cadre de notre collaboration avec la Nation Heiltsuk et le Canada pour trouver des façons novatrices et concertées de permettre aux Heiltsuk de mettre en œuvre leurs titres et leurs droits. »

L'honorable Scott Fraser

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

« Les Heiltsuk ont toujours été proactifs en ce qui a trait à la reconnaissance de leurs titres et leurs droits, que ce soit par l'entremise des tribunaux, de négociations ou d'actions directes. L'accord d'aujourd'hui s'appuie sur cette grande tradition et représente une nouvelle voie pour rétablir nos relations avec le Canada et la Colombie-Britannique. »

Harvey Humchitt Sr

Chef héréditaire de la Nation Heiltsuk

Faits en bref

Le mot heiltsuk « Tuígila » signifie « faire un pas vers l'avant ».

Le territoire traditionnel des Heiltsuk est situé au cœur de la forêt pluviale de Great Bear, sur la côte centrale de la Colombie-Britannique. La communauté compte une population inscrite de 2 470 personnes.

Le 28 janvier 2017, le Canada et la Nation Heiltsuk ont signé le document Ha ί ƚc ί stut : un cadre pour la réconciliation , qui établissait une vision, des principes et des objectifs communs. Les parties ont également convenu de viser l'autonomie gouvernementale et la reconnaissance des titres et des droits ancestraux sur le territoire des Heiltsuk.

, qui établissait une vision, des principes et des objectifs communs. Les parties ont également convenu de viser l'autonomie gouvernementale et la reconnaissance des titres et des droits ancestraux sur le territoire des Heiltsuk. Le 3 avril 2017, la Colombie-Britannique et la Nation Heiltsuk ont signé le document Ha ί ƚc ί stut : un cadre pour la réconciliation, qui établissait une vision, des principes et des objectifs communs. Les parties ont également convenu de viser l'autonomie gouvernementale et la reconnaissance des titres et des droits ancestraux sur le territoire des Heiltsuk.

qui établissait une vision, des principes et des objectifs communs. Les parties ont également convenu de viser l'autonomie gouvernementale et la reconnaissance des titres et des droits ancestraux sur le territoire des Heiltsuk. Le 25 juillet 2019, le Canada et la Nation Heiltsuk ont signé l'Accord progressif Haíɫcístut du poteau de maison. Le mot heiltsuk « Ha ί ƚc ί stut » signifie « renverser la situation afin de la corriger ».

» signifie « renverser la situation afin de la corriger ». Le Canada et la Nation Heiltsuk entreprendront des consultations avec les groupes autochtones voisins au sujet de l'accord Tuígila pour la mise en œuvre des titres, des droits et de l'autonomie gouvernementale des Heiltsuk.

