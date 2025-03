Un accord clé pour l'alimentation scolaire : 65.2 $ millions pour nourrir la réussite des élèves

MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - Dans un contexte où l'insécurité alimentaire touche de plus en plus d'enfants, le Collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire et le Chantier PASUQ saluent l'entente entre Ottawa et Québec. Grâce à cet engagement, la province recevra 65.2 $ millions de dollars sur trois ans pour renforcer et élargir les programmes d'alimentation scolaire existants.

La conclusion des négociations arrive à un moment crucial pour les programmes d'alimentation scolaire au Québec qui ont été mis à rude épreuve en raison de l'augmentation du coût des aliments et de la demande croissante de programmes au cours des dernières années. Cet accord témoigne de l'engagement du Québec à soutenir la réussite éducative des élèves en offrant cette base essentielle et en augmentant l'accès à des repas et collations nutritifs dans les écoles.

«Nous sommes ravis que le Québec compte maintenant parmi les provinces et territoires à avoir signé un accord avec le fédéral et nous remercions les deux niveaux de gouvernement pour leurs efforts qui ont mené vers une entente», déclare Danie Martin, coordonnatrice du Collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire. «L'invest issement du fédéral est une réelle opportunité et nous sommes heureux de voir que le gouvernement du Québec continue à faire preuve de leadership dans le domaine de l'alimentation scolaire. C'est un pas de plus vers un programme d'alimentation scolaire universel au Québec.»

Cet investissement supplémentaire s'ajoute au financement provincial et local existant, ce qui permettra d'ouvrir un plus grand nombre de programmes qui fourniront des aliments favorables à la santé pour soutenir les centaines de milliers d'enfants et de jeunes qui y ont accès chaque jour.

«C'est une avancée majeure pour nos enfants, les familles et les collectivités du Québec! L'impact des programmes d'alimentation scolaire est prouvé : ils améliorent la concentration, les résultats scolaires et la santé des élèves et constituent une opportunité pour notre secteur bioalimentaire. Grâce à cet investissement et à un financement stable, durable et prévisible, les organisations à but non lucratif et les entreprises d'économies sociales pourront soutenir plus d'enfants dans un plus grand nombre d'écoles», partage Mme Martin.

À propos du Collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire

Le Collectif québécois est une branche provinciale de la Coalition pour une saine alimentation scolaire (canadienne). Le Collectif rassemble plus de 110 organisations du Québec afin d'engager un dialogue, partager des ressources et demander collectivement des investissements des gouvernements fédéraux, provinciaux et locaux vers un programme d'alimentation scolaire universel au Québec complet et intégré qui répond aux divers besoins des collectivités de la province. Il coordonne le projet du Chantier PASUQ rassemblant les grandes organisations en alimentation scolaire au Québec et autres partenaires.

