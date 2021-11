Un 8e noeud papillon tout en contraste, signé Philippe Dubuc, pour lutter contre le cancer de la prostate avec style

« À travers les sept dernières éditions, nous avons vu un engouement grandissant pour Noeuvembre, que ce soit la rapidité par laquelle les nœuds papillon se vendent ou par l'intérêt des personnalités à devenir ambassadeurs pour la campagne. Pour cette 8e édition de Noeudvembre, et en partenariat avec TCC, nous battons un record en nombre d'ambassadeurs impliqués qui offrent généreusement leur temps et leur notoriété pour faire rayonner cette cause importante qui touche 12 hommes par jour au Québec. Mon grand ami Jean Pagé, Ambassadeur Émérite, en serait très fier. » souligne Laurent Proulx, PDG de PROCURE.

Le noeud papillon et le mouchoir de poche sont disponibles au coût de 40$ sur noeudvembre.ca et chez plusieurs partenaires dont Point-S, Distribution Stox, Mesbobettes, Chez Ashton, Ernest et Philippe Dubuc. Grâce à la vente de 6 500 noeuds papillon et mouchoirs de poche, d'un coffret édition limité Jean Pagé de 4 noeuds exclusifs, ainsi que les dons du public, PROCURE vise à surpasser le cap des 4 millions $ recueillis depuis le lancement de Noeudvembre en 2014.

SOUS UN NOUVEAU JOUR

Pour une deuxième année consécutive, l'équipe de PROCURE est heureuse d'avoir la talentueuse photographe Julie Perreault à ses côtés pour faire rayonner le noeud papillon ainsi que les nombreuses personnalités ambassadrices impliquées. Pour la première fois, nous retrouvons les ambassadeurs dans un nouveau décor en dehors du studio de photo. Julie nous transporte dans un univers plus vrai que jamais et avec un stylisme qui se marie à souhait avec les motifs du noeud papillon 2021. Les clichés des ambassadeurs sont pris dans des environnements enchanteurs de Montréal, l'Hôtel William Gray du Groupe Antonopoulos, le Germain et le magnifique Ritz-Carlton.

« Je suis très heureuse de me joindre à PROCURE encore une fois cette année. La campagne Noeudvembre est essentielle et me touche beaucoup, » affirme Julie Perreault, photographe et actrice. « J'avais envie de sortir les ambassadeurs du studio pour la première fois dans l'histoire de Noeudvembre et de présenter les ambassadeurs avec lumière et simplicité, de les voir avec authenticité dans des situations de la vie courante. Le tout avec une touche de glamour et de modernité. »

AMBASSADEURS NOEUDVEMBRE 2021

Sabrina Cournoyer Animatrice culturelle

Philippe Dubuc Designer québécois

Bertrand Godin

Pilote automobile et Porte-Parole PROCURE Jennifer Campbell Journaliste Marc Bergevin Directeur Général des Canadiens de Montréal Julie Bélanger Animatrice et chanteuse Samuel Piette Joueur du Club de Foot Montréal Mathieu Dufour Humoriste et animateur radio Jeff Boudreault Acteur Benoit Gagnon Animateur de radio et de télé Erich Preach Humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais Humoriste Régis Labeaume Maire de Québec Maxime Dufour-Lapointe Étudiante en médecine Frédéric Plante Animateur de télévision Magalie Lépine-Blondeau Actrice Winston McQuade Porte-Parole PROCURE Isabelle Pagé Porte-Parole PROCURE Ève-Marie Lortie Animatrice télé Jemmy Echaquan Dubé Acteur Sébastien Benoît Animateur Jean-Philippe Wauthier Animateur télé et radio Saskia Thuot Animatrice Chantal Petitclerc Athlète Olympique et Sénatrice Isabelle Maréchal Journaliste et animatrice Jean-Charles Lajoie Animateur radio Laurent Proulx PDG de PROCURE Justine et Chloé Dufour-Lapointe Skieuses acrobatique Olympique Kim Sullivan Animatrice de télévision Joey Saputo Propriétaire du Club de Foot Montréal

Cliquez ici pour des images en haute résolution de chaque ambassadeur, du nœud papillon et du mouchoir.

EN HOMMAGE À CES HOMMES

Inspiré par la toile en hommage à son ami décédé du cancer de la prostate, le porte-parole de PROCURE et artiste Winston McQuade signe le design de la boîte de noeud papillon Noeudvembre pour la première fois cette année.

« Cette œuvre illustre une lueur d'espoir et de courage pour tous les hommes atteints en plus de rendre hommage à tous ceux qui en ont souffert, » affirme Winston McQuade, ami de Jean Pagé et porte-parole de la cause depuis plus de 10 ans.

Le designer Philippe Dubuc s'est penché encore une fois cette année sur la création d'un coffret de 4 noeuds papillon - l'édition Jean Pagé - pour souligner son implication extraordinaire envers la cause et rendre hommage à ce grand homme. Seulement 50 unités du coffret, incluant le noeud papillon 2021, sont disponibles sur noeudvembre.ca.

À PROPOS DE PROCURE

PROCURE est un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate. Il sensibilise, soutient et informe les personnes concernées par cette maladie. Il promeut et contribue au financement de la recherche de classe mondiale. Tous les fonds amassés grâce à ces collaborations, les noeuds papillons et mouchoirs ainsi que les coffrets exclusifs, seront versés à PROCURE, un organisme à but non lucratif 100% québécois, pour les Canadiens.

Pour plus d'information, visitez: procure.ca et noeudvembre.ca

» Facebook: facebook.com/PROCURE.ca

» Instagram: @procureqc

» Twitter: @procureqc

CRÉDITS PHOTO

» Photographe: Julie Perreault

» Assistant photo: Keven Poisson

» Styliste: Mélanie Brisson

» Maquilleuse/coiffeuse: Amélie Bruneau-Longpréc

SOURCE PROCURE

Renseignements: ou pour coordonner une entrevue, veuillez communiquer avec: Gabrielle Brouillard | [email protected] | 514 922-6983; Frédérik Daneault-Duguay | [email protected] | 514 258-0422; Cherelle Parent | [email protected] | 514 830 1542