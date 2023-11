UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 ouvre la voie au succès mondial de 700 MPME indonésiennes organisées

JAKARTA, Indonésie, le 29 nov. 2023 /CNW/ - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) revient avec UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, présentant 700 MPME du 7 au 10 décembre 2023 au Centre des congrès de Jakarta, en Indonésie. « UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 est une célébration de la résilience des entrepreneurs indonésiens en offrant une plateforme dynamique à 700 MPME pour présenter leurs produits sur la scène mondiale, dont 75 % sont de nouveaux participants », a déclaré M. Sunarso, président directeur de BRI.

Jakarta (Novembre 2023) - Un carrefour mondial d’acheteurs pour découvrir les meilleurs produits de MPME normalisés à l’échelle internationale en provenance d’Indonésie à l’UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023. (PRNewsfoto/Bank Rakyat Indonesia)

Cette année, l'exposition présentera 700 MPME sélectionnées parmi les 3 132 candidats originaires d'Indonésie, classées en cinq secteurs différents : Décor intérieur et artisanat, produits alimentaires et boissons, accessoires et beauté, mode et textile puis santé et bien-être. Les critères de conservation englobent la conception, l'innovation des produits, l'impact social et environnemental, les capacités d'exportation, ainsi que les réalisations et la reconnaissance. « Nous avons acquis des connaissances et des conseils utiles pour interagir avec les acheteurs internationaux, ouvrant la voie à l'établissement de relations durables avec les clients », a déclaré Ajeng Respati Hapsari, qui a cofondé Havilla Tea.

L'événement débutera par des séances de jumelage d'affaires virtuelles du 27 au 29 novembre, qui mettront les acheteurs en contact avec des participants sélectionnés de MPME. Les acheteurs intéressés peuvent s'inscrire à www.brilianpreneur.com.

L'année dernière, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR a attiré 43 acheteurs de 19 pays, générant des contrats potentiels d'une valeur de 76,7 M$ US.

Au-delà du jumelage d'entreprises et des vitrines de produits de MPME, l'événement comprend des activités telles que des bazars en ligne et hors ligne, des prix de MPME, des séances de consultation avec des représentants du ministère du Commerce et du ministère des Affaires intérieures, des spectacles de divers artistes, des installations artistiques, des séances de magasinage en direct sur les plateformes de commerce électronique et des ateliers de création dirigés par des experts.

BRI a collaboré avec le ministère des Coopératives et des PME (Kemenkop UKM) et les principaux partenaires du commerce électronique - Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora et PadiUMKM. Après l'intégration des MPME, BRI offre des rabais exclusifs du 1er au 31 décembre 2023.

BRI s'est associé à la Specialty Coffee Association dans le cadre de l'International Championship Coffee, avec trois compétitions : Indonesia Barista Championship, Indonesia Brewers Cup Championship et Indonesia Tester Cup Championship.

Depuis 2019, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR a réussi à propulser les MPME nationales sur le marché mondial grâce à des expositions, au jumelage d'entreprises et à d'autres activités productives. Cela s'inscrit dans l'engagement de BRI à favoriser la croissance économique nationale par diverses mesures, y compris l'habilitation des MPME locales.

« UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR est une initiative stratégique de BRI visant à promouvoir les MPME indonésiennes à l'échelle mondiale, en tirant parti de la qualité des produits locaux pour la compétitivité internationale », a déclaré M. Sunarso.

