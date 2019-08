UMITRON, le fournisseur de technologie d'aquaculture, lance le Fish Appetite Index (FAI), le tout premier système au monde de détection en temps réel de l'appétit des poissons comme dans les océans

Au cours des vingt dernières années, l'industrie de l'aquaculture a crû à un rythme exponentiel, voyant sa production annuelle tripler pendant cette courte période. Simultanément, le prix de l'alimentation animale pour cette activité a aussi bondi de façon frappante. Cela représente un défi grandissant pour les aquaculteurs, car cette dépense correspond à la majorité de leurs charges indirectes d'exploitation. Ces derniers ont peu de marge de manœuvre : sous-alimenter les stocks risque de retarder la croissance des animaux et leur mise en marché, alors que la suralimentation augmente les coûts et nuit potentiellement à l'environnement. De nouvelles technologies d'analyse de données, comme les appareils d'IdO et l'apprentissage-machine, offrent aux exploitants une solution pour améliorer l'alimentation de leurs cultures.

L'algorithme du FAI absorbe la même information visuelle que l'être humain, puis quantifie l'appétit du poisson en présentant le résultat au moyen d'un graphique facile à comprendre. En l'utilisant conjointement avec un système intelligent d'alimentation comme UMITRON CELL, les intervalles de temps et la quantité rendue disponible peuvent être réglés automatiquement, minimisant ainsi l'intervention humaine requise. Les aquaculteurs peuvent se servir du FAI pour aménager leur horaire d'alimentation et veiller à ce que les poissons soient toujours rassasiés. L'application UMITRON permet de réaliser facilement cette tâche au moyen d'un téléphone intelligent, les utilisateurs pouvant vérifier et régler à distance les paramètres selon les constatations du FAI.

Le FAI bénéficie aux aquaculteurs en réduisant le gaspillage d'aliments et en améliorant la profitabilité ainsi que la viabilité environnementale. Combiné à une technologie comme CELL, le FAI permet aux producteurs de rester sur la terre ferme lorsque les conditions météorologiques sont inadéquates ou en période de congé et de garder l'œil sur leurs réserves halieutiques. Ainsi, les employés n'ont pas besoin de tout connaître à propos de l'alimentation et peuvent plutôt se concentrer sur d'autres tâches visant à améliorer le bien-être des poissons.

La clientèle actuelle d'UMITRON a déjà commencé à se servir du FAI avec CELL. « Aujourd'hui, de nombreuses entreprises élaborent des algorithmes d'apprentissage-machine pour une variété de secteurs d'activité, mais leur mise à l'essai survient uniquement dans des conditions idéales. Toutefois, l'indice FAI d'UMITRON est déjà encensé par nos clients actuels qui l'utilisent à leurs exploitations océaniques, où celui-ci fonctionne dans des conditions bien réelles. Certains de nos clients potentiels sont peut-être réticents à l'idée de se fier entièrement à l'intelligence artificielle en premier lieu, mais le FAI est un outil important pouvant servir à accroître la productivité et à réduire le gaspillage », affirme Masahiko Yamada, directeur général à UMITRON. « Notre approche d'analyse de l'appétit est conçue en tenant compte des commentaires de notre clientèle. UMITRON continuera de mettre au point des services logiciels semblables qui offrent une valeur ajoutée et qui peuvent être déployés chez nos clients existants. Nous sommes aussi ouverts à l'idée de créer d'autres applications pratiques en discutant avec nos clients potentiels et nos équipementiers », ajoute Takuma Okamoto, chef de la technologie à UMITRON.

UMITRON cherche des partenaires qui souhaitent utiliser le FAI pour diverses espèces, dont le saumon de l'Atlantique, la truite arc-en-ciel, le bar commun et la dorade royale. De même, UMITRON souhaite s'entourer de partenaires de fabrication de systèmes d'alimentation désireux d'utiliser des logiciels d'analyse de données comme le FAI pour améliorer leurs produits.

UMITRON participera à l'événement AquaNor, qui se tiendra à Trondheim, en Norvège, du 20 au 23 août, et à l'Exposition internationale de technologie, de fruits de mer et de poissons du Japon qui se déroulera du 21 au 23 août à Tokyo, au Japon. Les parties intéressées doivent communiquer d'avance avec UMITRON pour fixer une rencontre d'information.

À propos d'UMITRON

UMITRON est une société de technologie profonde établie à Singapour et au Japon qui vise à solutionner les problèmes planétaires en matière d'alimentation et d'environnement en favorisant l'aquaculture par l'entremise de la technologie. Nous créons des plateformes de données conviviales pour l'aquaculture en utilisant l'IdO, la télédétection par satellite et l'intelligence artificielle (IA). Notre technologie aide les aquaculteurs à améliorer l'efficacité de leur exploitation et à gérer les risques environnementaux, augmentant ainsi leurs recettes. Notre objectif ultime consiste à utiliser des modèles informatiques conjugués à l'aquaculture pour aider la planète à produire des sources de protéines de manière durable et efficace et de façon respectueuse des humains et de la nature. En définitive, nous voulons « établir sur Terre une aquaculture durable ».

