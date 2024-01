Umbrella Technologies Inc. stimule sa croissance avec l'acquisition stratégique d'Expert Atôm

QUÉBEC, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Umbrella Technologies inc., spécialisé dans les services d'administration de systèmes et réseaux ainsi que dans le soutien technologique aux entreprises, annonce aujourd'hui son acquisition stratégique d'Expert Atôm, une entreprise spécialisée dans les services TI pour les entreprises.

Logo Expert Atom (Groupe CNW/Umbrella Technologies inc.)

Cette acquisition renforce l'engagement continu d'Umbrella à fournir des services de qualité supérieure à sa clientèle. En combinant les forces d'Expert Atôm avec notre propre expertise, nous sommes convaincus que nous pourrons offrir des solutions TI encore plus complètes et efficaces, répondant ainsi aux besoins évolutifs de nos clients.

Fondée en 2012, Expert Atôm offre des services de gestion de parc informatique pour les petites et moyennes entreprises de la région de Québec. Leur expertise couvre une gamme diversifiée de domaines, tels que la gestion de la messagerie électronique, la surveillance proactive, l'administration réseau, et bien plus encore. Leur équipe hautement qualifiée propose également un support technique 24/7 en cas d'urgence, soulignant ainsi leur engagement envers la satisfaction client.

L'ajout des talentueux employés d'Expert Atôm à notre équipe renforce notre groupe d'experts, apportant une richesse d'expérience et de savoir-faire à notre entreprise. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec nos nouveaux membres d'équipe et sommes convaincus que leur contribution sera un atout inestimable pour le succès continu de Umbrella.

« Au sein d'Umbrella, nous sommes axés sur le développement, l'efficacité opérationnelle et la satisfaction client. L'acquisition d'Expert Atôm est une étape cruciale dans notre quête constante d'amélioration et de croissance », déclare Jean-Frédéric Jean, Vice-Président. « Nous sommes impatients de tirer parti de cette synergie pour renforcer notre position et devenir le partenaire incontournable de services gérés pour les entreprises innovantes et d'envergures. »

Pour en savoir davantage sur Umbrella et ses services, veuillez visiter : https://umbt.ca.

À propos d'Umbrella

Fondée en 1998, Umbrella Technologies inc. offre des services d'administration de systèmes et réseaux, ainsi qu'un soutien technologique de pointe. L'entreprise intègre les technologies les plus avancées pour optimiser les performances des systèmes en place. La relation de proximité qu'elle entretient avec ses clients et sa clarté dans l'analyse des besoins font d'Umbrella un partenaire de confiance pour les entreprises en quête d'excellence technologique.

