Umbrella Technologies Inc. élargit son offre de service avec l'acquisition d'une participation majoritaire de Résotel

QUÉBEC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Umbrella Technologies Inc., spécialisé dans les services d'administration de systèmes et réseaux ainsi que dans le soutien technologique aux entreprises, annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire de Résotel, un leader dans les domaines de la télécommunication et du câblage structuré depuis plus de 35 ans.

Cette transaction s'inscrit dans la vision stratégique d'Umbrella qui vise à dynamiser sa croissance et sa diversification pour offrir à ses clients des services complets et adaptés à leurs besoins.

Logo Résotel 35 ans (Groupe CNW/Umbrella Technologies inc.)

Fondée en 1987, Résotel se distingue par son expertise dans la conception, l'installation et la maintenance de réseaux de télécommunication, de câblage structuré et dans la téléphonie d'entreprise. L'entreprise offre des services de qualité supérieure à des entreprises de toutes tailles et opérants dans divers secteurs d'activité, s'appuyant sur une équipe qualifiée et une infrastructure à la pointe de la technologie.

En unissant leurs compétences, Umbrella et Résotel s'apprêtent à offrir une solution globale et intégrée à leurs clients, englobant tous les aspects de la communication et de la connectivité. Partageant des valeurs communes d'excellence, d'innovation et de satisfaction client, Résotel continuera d'opérer en tant qu'entité distincte tout en bénéficiant de la synergie avec Umbrella. Les clients de Résotel continueront de jouir des mêmes services de qualité exceptionnelle auxquels ils sont habitués.

Pour Umbrella, cette acquisition élargit significativement son éventail de services, renforçant sa position sur le marché en tant que fournisseur de solutions technologiques complètes et efficaces.

« Nous croyons en l'évolution constante des technologies pour mieux servir nos clients. L'acquisition de Résotel marque un tournant vers une offre de services plus diversifiée et adaptée », a déclaré Jean-Frédéric Jean, VP d'Umbrella. « Notre collaboration avec M. Raynald Boucher et M. Benoit Lebel ainsi qu'avec toute l'équipe de Résotel nous permettra d'offrir des solutions technologiques et de télécommunication innovante à nos clients existants et futurs. »

« Benoit et moi-même sommes enthousiasmes à l'idée de poursuivre nos activités au sein de Résotel, de continuer à servir notre clientèle et, enfin, de contribuer au développement de cette nouvelle association. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera bénéfique pour toutes les parties impliquées », a mentionné Raynald Boucher, directeur de Résotel.

Pour en savoir davantage sur Umbrella et ses services, veuillez visiter : https://umbt.ca.

Pour en savoir davantage sur Résotel et ses services, veuillez visiter : https://resotel.ca.

À propos d'Umbrella

Fondée en 1998, Umbrella Technologies Inc. offre des services d'administration de systèmes et réseaux, ainsi qu'un soutien technologique de pointe. L'entreprise intègre les technologies les plus avancées pour optimiser les performances des systèmes en place. La relation de proximité qu'elle entretient avec ses clients et sa clarté dans l'analyse des besoins font d'Umbrella un partenaire de confiance pour les entreprises en quête d'excellence technologique.

