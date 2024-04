Les écrans solaires SKINSCREENS d'Ultra Violette seront lancés sur Sephora.ca et dans les magasins à travers le Canada dès le 14 avril 2024.

TORONTO, le 3 avril 2024 /CNW/ - Ultra Violette, la marque innovante de crème solaire australienne, annonce son expansion, marquant ses débuts en Amérique du Nord au Canada. Le lancement très attendu est prévu pour le 14 avril, alors que leur gamme de FPS à la pointe de la technologie, enrichie en soins de la peau, sera disponible dans les magasins Sephora à l'échelle nationale et en ligne sur Sephora.ca. Après cinq ans à protéger la peau des consommateurs avec des formules ultra-légères dans plus de 25 pays et 250 magasins à travers le monde, Ultra Violette étend désormais sa portée pour protéger les consommateurs canadiens des rayons UV.

Les écrans solaires SKINSCREENS d'Ultra Violette seront lancés sur Sephora.ca et dans les magasins à travers le Canada dès le 14 avril 2024. (Groupe CNW/Ultra Violette)

Co-fondée par des expertes de l'industrie de la beauté, Ava Chandler-Matthews et Bec Jefferd, Ultra Violette a redéfini la catégorie de la protection solaire avec sa collection de SKINSCREENS. La gamme ne se contente pas d'offrir une protection à large spectre contre les UVA et les UVB ; elle est enrichie en actifs de soins de la peau ultra performants, en privilégiant des textures agréables à porter. Fabriqués selon les normes rigoureuses de l'Australie, les SKINSCREENS d'Ultra Violette s'intègrent parfaitement dans une routine de beauté quotidienne.

"En Australie, nous sommes confrontés aux rayons du soleil les plus intenses au monde, ce qui signifie que notre FPS doit être le meilleur qui soit pour se tailler une place sur les tablettes", déclare Chandler-Matthews. "En tant que passionnées de soins de la peau, nous voulions également pousser la donne en créant des SKINSCREENS innovants avec des actifs bénéfiques pour la peau et des textures inégalées."

"De tous les produits anti-âge disponibles sur le marché, l'écran solaire est le plus important", ajoute Jefferd. "Il s'agit de protéger votre visage contre les effets quotidiens des rayons UV et de disposer d'une gamme de produits pouvant être adaptés à chaque occasion, à chaque type de peau et à chaque carnation pour y parvenir."

Ultra Violette fera ses débuts chez Sephora Canada avec trois produits phares : l'Écran solaire hydratant pour le visage Suprême Screen FPS 50, l'Écran solaire minéral matifiant sans parfum Lean Screen FPS 50+ et l'Écran solaire hydratant pour le corps et les mains Extrême Screen FPS 50+. Tous les produits Ultra Violette sont sans cruauté et ont cumulé plus de 5 000 évaluations 5 étoiles.

"Chez Sephora, nous nous engageons à offrir à nos clients les dernières innovations en matière de beauté, et la protection solaire est l'une de nos priorités majeures. Ainsi, l'arrivée d'Ultra Violette s'aligne parfaitement avec cette mission, déclare Jane Nugent, Vice-Présidente principale, marchandisage, Sephora Canada. "Nous sommes impatients de lancer Ultra Violette et d'offrir à nos clients canadiens l'accès à leurs solutions solaires innovantes."

Pour plus d'informations sur Ultra Violette, visitez ultraviolette.com.au ou suivez @ultravioletteau sur Instagram.

À propos d'Ultra Violette

Fondée en 2019, Ultra Violette est à l'origine des SKINSCREENS, des écrans solaires adaptables et agréables à porter. Fabriqués en Australie, ces écrans solaires de nouvelle génération mettent en vedette des ingrédients bénéfiques pour la peau et se marient harmonieusement avec vos autres produits de beauté. Ils se combinent parfaitement avec le maquillage pour renforcer l'hydratation et l'éclat, tout en protégeant la peau des effets nocifs des rayons UV.

À propos de Sephora Canada

Depuis son arrivée au Canada en 2004, Sephora représente un chef de file du commerce OMNI de prestige et a pour mission de créer une expérience de magasinage beauté invitante et d'inspirer l'audace dans sa collectivité. Dans le but de proposer une expérience magasinage impartiale et personnalisée, Sephora invite ses clients et clientes à découvrir des milliers de produits de plus de 360 marques soigneusement sélectionnées et à les découvrir en ligne et au moyen de leur application mobile. La clientèle peut également profiter des services du Studio Beauté et faire appel à des conseillers et conseillères beauté émérites dans plus de 116 magasins dans tout le Canada. Les membres de la clientèle peuvent s'inscrire gratuitement au programme Beauty Insider et accéder à la collectivité numérique, ce qui améliore leur expérience en tant qu'adeptes de Sephora.

Sephora est sans conteste un leader et précurseur de l'industrie en ce qui a trait à la promotion de la diversité, de l'inclusion et de l'affirmation de soi, guidée depuis longtemps par ses valeurs d'entreprise. En 2019, Sephora a annoncé sa nouvelle approche de marque, « Quelque chose de beau nous unit », qui réaffirme son engagement à favoriser l'appartenance de sa clientèle et de son personnel et à œuvrer au sein d'une vision plus inclusive de la vente au détail en Amérique. Sephora continue de redonner à nos collectivités et de faire progresser l'inclusion dans notre industrie grâce à ses programmes d'impact social et d'équité, comme le parcours Diversité et inclusion.

Renseignements :

MATINÉE STUDIO

[email protected]

[email protected]

SOURCE Ultra Violette