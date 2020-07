Ultimaker lance une nouvelle solution logicielle, Ultimaker Essentials, pour aider le service des TI des entreprises à surmonter les obstacles à l'adoption de la fabrication additive

Accessible par abonnement et plaçant le logiciel au cœur de l'entreprise, cette nouvelle plateforme s'accompagne d'une nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne pour combler le fossé grandissant de la connaissance

UTRECHT, Pays-Bas, 14 juillet 2020 /CNW/ - Ultimaker, le leader mondial de l'impression 3D professionnelle, a lancé aujourd'hui Ultimaker Essentials, une nouvelle solution logicielle destinée aux entreprises afin de les aider à surmonter les principaux obstacles à l'adoption de la fabrication additive. Avec Ultimaker Essentials, les entreprises peuvent intégrer l'impression 3D dans leur infrastructure TI actuelle, de quoi assurer la distribution et la mise à jour transparentes des logiciels d'impression 3D. L'offre de logiciels payants par abonnement s'attaque à plusieurs problèmes flagrants au sein des services des TI, notamment la nécessité d'améliorer la gestion des flux de travail et le fossé des connaissances qui existe dans le secteur industriel.

En effet, à l'heure actuelle, la gestion réussie et centralisée des logiciels d'impression 3D de distribution constitue, en termes de capacités, un souci majeur au sein du service des TI des entreprises. Ultimaker Essentials résout le problème en s'assurant que les mises à jour et les modules d'extension sont déployés simultanément à destination de tous les utilisateurs au sein d'une organisation. Le processus s'en trouve simplifié et il en résulte un meilleur suivi des multiples imprimantes 3D d'une organisation.

De plus, pour aider à la mise à l'échelle efficace des sorties d'impression 3D, Ultimaker Essentials propose une fonction d'assistance directe et un catalogue de modules d'extension vérifiés, deux grandes nouveautés qui contribuent à en faire pour les entreprises abonnées, qui souhaitent se doter d'une infrastructure d'impression 3D complète, une solution de qualité professionnelle.

« Étant l'un des principaux piliers de l'industrie 4.0, l'impression 3D constitue un élément essentiel des solutions et processus d'entreprise progressistes », a déclaré Jos Burger, chef de la direction d'Ultimaker. « Dans le contexte actuel de la pandémie, les entreprises doivent vite se rendre compte, si ce n'est déjà fait, que les chaînes d'approvisionnement et les flux de production mondiaux peuvent se trouver facilement perturbés. La transition vers la distribution numérique et la fabrication locale est imminente et plus impérative que jamais. En étant lancée, Ultimaker Essentials vise donc à combler les lacunes et à éliminer les derniers obstacles à l'adoption de l'impression 3D. »

Outre Ultimaker Essential, comme offre globale, les abonnés bénéficient de trois cours d'apprentissage en ligne que dispense Ultimaker 3D Printing Academy, également lancée aujourd'hui. En 2019, le « 3D Printing Sentiment Index » (indice du climat de l'impression 3D), la première étude annuelle commandée par Ultimaker, a révélé que 69 % des professionnels interrogés, dont 40 % ont évoqué le manque de compétences nécessaires pour tirer meilleur parti de l'impression 3D, ont cité la méconnaissance de la fabrication additive comme étant l'obstacle le plus fréquent à l'adoption de cette technologie. Offrant un contenu soigneusement conçu, axé spécialement sur les emplois d'aujourd'hui, la Printing Academy aide les professionnels à dépasser ces entraves, quitte même à suivre des formations complémentaires, du niveau débutant au niveau expert, qui seront également offerts sans l'Ultimaker Essentials, c'est-à-dire sous forme d'une offre distincte.

Nuno Campos, chef de la direction marketing chez Ultimaker, l'explique : « Nous sommes ravis de lancer l'Ultimaker 3D Printing Academy, une plateforme d'apprentissage de premier plan dont la valeur augmentera sensiblement au fil du temps. De fait, nous n'en sommes qu'au premier stade de notre programme puisque, au quatrième trimestre, nous allons élargir l'Académie en offrant de nombreuses formations centrées sur des mises en situation et par matière menant à d'autres certifications. Nous nous réjouissons à la perspective de voir poursuivre l'adoption de l'impression 3D, et la formation en la matière, et sommes ravis de faire découvrir aux entreprises les avantages que revêt l'impression 3D pour elles aujourd'hui et demain. »

À propos d'Ultimaker

Depuis 2011, Ultimaker met au point une solution ouverte et facile d'emploi composée d'imprimantes 3D, de logiciels et de matériaux qui permettent aux concepteurs et aux ingénieurs professionnels d'innover chaque jour. Aujourd'hui, Ultimaker, le leader du marché de l'impression 3D professionnelle, dispose de bureaux aux Pays-Bas, à New York, à Boston et à Singapour, y compris des installations de production en Europe et aux États-Unis, d'où son équipe mondiale, forte de plus de 400 employés, travaille de concert pour accélérer la transition vers la distribution numérique et la fabrication locale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Ultimaker.com.

