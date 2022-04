MEMPHIS, Tennessee, 19 avril 2022 /CNW/ - uLab SystemsMC, le créateur du système d'aligneur transparent uSmileMC et du logiciel de planification de traitement uDesignMD, s'est associé à People + Practice, une entreprise de marketing numérique à service complet exclusivement destinée aux médecins. Ce partenariat aidera les cabinets d'orthodontiste à améliorer leur stratégie de marketing des aligneurs et à comprendre comment les offres de produits uLab les distingueront sur leurs marchés et accroîtront leur rentabilité.

« Nous avons remarqué que nos clients qui ont adopté uLab ont augmenté leurs marges de profit sur des cas plus complexes et réussissent à tirer parti du marché de traitement limité avec de nouvelles offres de produits », déclare le Dr Leon Klempner, chef de la direction de People + Practice. « L'objectif de People + Practice est de stimuler la rentabilité des cabinets et d'élargir la portée du marché. Il s'agit donc d'un partenariat naturel. »

« La planification de traitements assistée par l'intelligence artificielle, les services de conditionnement personnalisés et la stratégie de tarification par aligneur d'uLab complètent parfaitement nos solutions de marketing, d'acquisition de patients et de technologie, qui aident les cabinets d'orthodontie à libérer leur plein potentiel », a ajouté le Dr Klempner.

Le modèle commercial unique d'uLab, basé sur le paiement par aligneur, permet aux orthodontistes de faire des choix pour leurs patients, choix qui n'étaient pas offerts avec les entreprises d'aligneurs traditionnelles. En éliminant les frais initiaux pour un nombre illimité d'aligneurs, les orthodontistes peuvent mélanger et assortir les modalités de traitement pour un patient dont ils souhaiteraient peut-être que celui-ci commence avec des boîtiers orthodontiques et finisse par des aligneurs clairs. Pour les cas complexes, le flux de travail efficace et la structure de tarification d'uLab permettent d'améliorer fondamentalement la rentabilité du cabinet. En outre, pour les patients qui n'ont besoin que de corrections mineures ou qui font des rechutes après leurs traitements précédents, des cas limités sont désormais possibles et rentables avec uLab. People + Practice aide les cabinets à promouvoir les avantages pour les patients de ces offres, y compris la commodité, la flexibilité et le caractère abordable des aligneurs clairs.

« Le Dr Leon et son équipe ont mis au point une approche unique pour aider les cabinets à se commercialiser dans un espace de plus en plus concurrentiel et les aider à développer leur activité en utilisant des solutions technologiques et des données. Nous sommes honorés de nous associer à des consultants comme People + Practice pour aider les orthodontistes à maintenir un avantage concurrentiel en tant que spécialistes », a affirmé Amir Abolfathi, chef de la direction d'uLab Systems.

uLab a été fondée en 2015 et a offert le logiciel de planification de traitement uDesign à des fins d'impression au bureau. En 2020, la plateforme d'alignement transparent uSmile a été lancée, fournissant des aligneurs fabriqués à Memphis en plus de permettre aux orthodontistes de créer des aligneurs au bureau. Les aligneurs uLab uSmile sont disponibles pour tous les cabinets d'orthodontie aux États-Unis et au Canada. À ce jour, les orthodontistes ont planifié plus de 450 000 cas à l'aide du logiciel uDesign.

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs en soins de santé qui contribuent à transformer les options de pratiques orthodontiques afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission d'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie au moyen d'un logiciel de planification de traitement numérique et de produits d'alignement qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab possède des installations à San Mateo (Californie) et à Memphis (Tennessee). Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com.

Personne-ressource : David Thrower, directeur commercial, [email protected]

À propos de People & Practice

Fondée par l'orthodontiste Dr Leon Klempner et la consultante en marketing Amy Epstein, People + Practice est une entreprise de marketing numérique établie à New York dont la mission est de dévoiler les nombreuses possibilités de prospérité des cabinets médicaux. Nous sommes convaincus qu'à l'heure actuelle, c'est l'âge d'or de la croissance des fournisseurs, et nous mettons en œuvre des stratégies, des technologies et des services de marketing numérique qui permettent à nos clients d'en profiter. Pour en savoir plus, visitez www.pplpractice.com

Personne-ressource Amy Epstein, associée directrice, [email protected]

© 2022 uLab Systems, Inc. Tous droits réservés. uLab, uLab Systems et uSmile sont des marques commerciales et uDesign est une marque déposée d'uLab Systems, Inc. MAR-0000847 Rév. 1

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1732584/ulab_Logo.jpg

SOURCE uLab Systems, Inc.