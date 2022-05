MEMPHIS, Tennessee, 4 mai 2022 /CNW/ - uLab Systems™ , le créateur du système d'aligneur clair uSmile™ et du logiciel de planification de traitement uDesign®, annonce la sortie prochaine de uDesign 7.0, qui comprend la stadification assistée par l'IA et le service d'assistant numérique uAssist. Cette version, qui sera dévoilée lors de la session annuelle de l'AAO en mai, permet une planification facile et rapide du traitement assistée par l'IA pour toutes les complexités de traitement ou la possibilité de demander à des orthodontistes et des dentistes formés par des professionnels de planifier le cas en moins de trois jours.

Le nouvel outil Auto Staging utilise l'IA pour planifier la mise en scène du cas en optimisant la séquence de déplacement des dents et en évitant les collisions, créant ainsi un plan de traitement efficace et des résultats précis pour le patient qui peuvent minimiser le besoin d'affinements. Le Dr Mark McInnis, un des premiers utilisateurs de la version 7.0, a commenté : « Les cas complexes qui prenaient 25 minutes sont maintenant planifiés en 15 minutes du début à la fin, et les cas limités peuvent être planifiés en 5 à 7 minutes. »

uLab a développé le service d'assistant numérique uAssist parce que chaque orthodontiste a son propre flux de travail et uLab s'est engagé à fournir des options qui permettent aux orthodontistes de pratiquer comme ils l'ont choisi, en offrant une flexibilité à toutes les étapes des soins aux patients. Le service uAssist est un « simple bouton » du logiciel uDesign 7.0 permettant aux orthodontistes d'envoyer un cas à nos orthodontistes et dentistes hautement qualifiés qui utilisent le logiciel uDesign pour préparer le plan de traitement. Une fois les préférences cliniques créées par l'orthodontiste, les cas sont soumis en quelques minutes et renvoyés dans les trois jours ouvrables pour que l'orthodontiste les examine et les approuve. L'orthodontiste peut ensuite apporter des modifications dans uDesign, si de petits ajustements sont nécessaires, et soumettre pour fabrication à Memphis.

Le Dr Pedro E. Santiago, qui a soumis plus de 50 cas dans le cadre du développement du service uAssist, a déclaré : « uAssist m'a permis de réduire le temps de conception de mes traitements à 5 minutes par patient. L'équipe de [uAssist] comprend mes préférences cliniques et répond dans les jours qui suivent la soumission de notre dossier. Un vrai changement. » Le Dr McInnis a ajouté : « Le fait d'avoir le service de conciergerie lorsque nous avons plusieurs nouveaux départs en même temps me donne la flexibilité dont j'ai besoin à partir d'une seule plateforme d'aligneur. »

Cette version offre également une nouvelle application Web de consultation des patients et d'examen des traitements, appelée uView. uView permet d'accéder aux rapports IPR et aux pièces jointes, ainsi qu'aux étapes du traitement du patient, afin d'améliorer le flux de travail au fauteuil et la communication avec le patient. Parmi les autres améliorations significatives de la version, citons les outils de configuration guidée améliorés avec des modèles de formulaires d'arche communs, des modèles de pièces jointes personnalisables et des menus rationalisés.

« Nous savons que le temps et l'efficacité sont de la plus haute importance pour les orthodontistes, mais ils ont également besoin d'outils et de prix qui leur donnent de la flexibilité quand cela compte le plus », a déclaré Charlie Wen, fondateur et directeur de la technologie de uLab. « Cette version leur offre de telles commodités, permettant de planifier des cas simples à complexes plus facilement, par eux-mêmes ou par notre équipe professionnellement formée. »

Le logiciel uDesign 7.0 sera disponible après la conférence de l'AAO en mai. Pour en savoir plus sur cette nouvelle version, visitez le stand no 2400 à l'AAO ou participez au Forum uLab la journée précédant l'AAO, le 20 mai. Des rendez-vous pour des démonstrations sur le stand de l'AAO peuvent être demandés en ligne .

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs dans le domaine des soins de santé qui aident à transformer les options pour les cabinets d'orthodontie afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission d'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec un logiciel de planification de traitement numérique et des produits d'alignement qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab fabrique les gouttières uSmile de manière durable à Memphis, au Tennessee, en recyclant plus de 85 % des matériaux d'origine. Les gouttières transparentes uSmile et le logiciel uDesign sont disponibles pour tous les cabinets d'orthodontie aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com. .

