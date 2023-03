MEMPHIS, Tennessee, 10 mars 2023 /CNW/ - uLab Systems, créateur du système d'aligneurs transparents uSmileMC, annonce la publication d'une nouvelle version simplifiée de son logiciel uDesign® 7 ainsi que les résultats d'un sondage indiquant qu'une majorité de ses clients trouvent que le service d'assistance à la planification du traitement uAssist est plus efficace et donne lieu à un plan de traitement de meilleure qualité, par rapport au service du principal concurrent.*

« Nous sommes extrêmement fiers de nos récentes innovations logicielles et des commentaires positifs que nous recevons constamment de nos clients au sujet de la grande qualité et de la commodité offertes par notre équipe de professionnels des soins dentaires uAssist », déclare Amir Abolfathi, chef de la direction et cofondateur.

La mise à jour du logiciel uDesign 7 intègre plusieurs améliorations mises en œuvre en réponse aux commentaires des utilisateurs, notamment des mises à niveau faciles d'utilisation lors de la commande d'appareils dentaires, des préférences de prescription simplifiées pour la communication avec le service d'assistance à la planification du traitement uAssist, et des modèles et options supplémentaires pour les pièces jointes et les pontiques.

Un sondage mené auprès de 178 utilisateurs d'uLabMD a révélé que les orthodontistes trouvaient que le service uAssist était extrêmement rapide et de grande qualité, et qu'il nécessitait rarement des modifications supplémentaires avant la commande. L'équipe d'uAssist est un groupe d'orthodontistes et de dentistes agréés qui sont formés sur la plateforme d'uLab Systems et font gagner du temps aux clients dans le cadre de la planification de leur traitement.

89 % des utilisateurs d'uAssist trouvent que les plans de traitement sont de qualité égale ou supérieure à celle des plans fournis par le principal concurrent.

90 % des utilisateurs d'uAssist ont reçu des plans de traitement aussi rapidement ou plus rapidement que s'ils s'étaient tournés vers le principal service concurrent. Le délai d'exécution moyen pour le premier examen n'est que de 19 heures.

86 % des cas plus légers sont acceptés après la première séance de planification d'uAssist.

Amir Abolfathi souligne également les commentaires reçus récemment des clients concernant le service uAssist.

« uAssist m'a permis de traiter des cas plus complexes avec des aligneurs et d'offrir à mes patients un produit de haute qualité à meilleur prix. uAssist élimine les suppositions reliées à l'utilisation d'une plateforme d'aligneurs en offrant des configurations de cas précises avec un délai d'exécution rapide. » Dre Brittany Stroope, Springdale, Arkansas

« Je reçois constamment mes configurations d'uAssist en une journée. Les configurations d'uAssist sont excellentes et nécessitent un minimum de révisions, ce qui me fait gagner du temps et me permet de fournir les aligneurs à mes patients très rapidement. » Dr AJ Ortega, Dallas, Texas

« Je suis très heureuse d'être passée chez uLab après 17 ans d'utilisation du principal fournisseur. Le service uAssist a été supérieur à la concurrence, parce que les assistants sont des orthodontistes et des dentistes formés; ils comprennent vraiment ce que vous essayez d'accomplir avec chaque traitement. » Dre Donna Lim, Nouvelle-Zélande

« La haute qualité et l'efficacité sont de la plus haute importance pour les orthodontistes, et nous visons à leur fournir une planification de traitement rapide et personnalisée qui est la meilleure de l'industrie. Nos clients ont fait l'expérience du service du principal concurrent et ils nous ont dit qu'ils préfèrent maintenant le système uAssist. Nous ne pourrions être plus heureux », dit Amir Abolfathi.

L'engagement envers l'innovation d'uLab fait une grande différence pour les orthodontistes. L'entreprise continuera d'écouter les commentaires des clients au sujet du logiciel uDesign et du service uAssist et elle intégrera rapidement les recommandations pour assurer la grande satisfaction des utilisateurs. Plus de 750 000 traitements au moyen d'aligneurs pour les patients ont été planifiés à ce jour.

*Les données du sondage ont été recueillies par uLab auprès d'utilisateurs d'uAssist à qui on a demandé d'évaluer leur expérience par rapport au service de planification du principal concurrent.

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs dans le domaine des soins de santé qui aident à transformer les options pour les cabinets d'orthodontie afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission d'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec des produits d'alignement et un logiciel de planification de traitement numérique qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab fabrique les aligneurs uSmile de manière durable à Memphis, au Tennessee, en recyclant plus de 80 % des matériaux d'origine. Les aligneurs transparents uSmile, le service de concierge uAssist et le logiciel uDesign sont disponibles pour tous les cabinets d'orthodontie aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com.

Personne-ressource : David Thrower, directeur commercial, [email protected]

© 2023 uLab Systems, Inc. Tous droits réservés. uLab Systems, uSmile, uAssist et uView sont des marques commerciales et uLab et uDesign sont des marques déposées de uLab Systems, Inc. MAR-0001241 Rev 1

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1732584/ulab_Logo.jpg

SOURCE uLab Systems, Inc.