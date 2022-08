MEMPHIS, Tennessee, le 19 août 2022 /CNW/ - Inc. a reconnu uLab Systems , la seule entreprise d'orthodontie figurant dans la catégorie de l'industrie des produits de santé, pour sa croissance explosive de 832 % entre 2018 et 2021, lui accordant ainsi une place parmi les 20 % des entreprises les plus prospères de son palmarès annuel Inc. 5000. Ce palmarès représente le classement le plus prestigieux des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Amérique et offre un regard unique sur les sociétés les plus prospères dans le segment des entreprises indépendantes.

C'est la première année qu'uLab Systems fait partie de la liste Inc. 5000. Elle est numéro 12 parmi toutes les entreprises de produits de santé, 9 dans l'État du Tennessee, 2 à Memphis et 764 parmi toutes les entreprises listées.

« Nous sommes très heureux de constater que notre objectif de fournir des produits innovants aux orthodontistes a permis notre croissance rapide et notre intégration dans cette prestigieuse liste d'entreprises », a déclaré Amir Abolfathi, directeur général et cofondateur. « Nos récents lancements du produit uDesign® 7 et du service uAssist™, ainsi que notre expansion en Australie et en Nouvelle-Zélande, témoignent de notre véritable volonté de faire la différence sur le marché mondial des aligneurs en fournissant une plateforme de produits flexible et efficace qui permet aux orthodontistes de prendre les meilleures décisions cliniques pour leurs patients. »

Fondé en 2015, uLab Systems est le créateur du système d'aligneur transparent uSmile™ et du logiciel de planification de traitement uDesign. Grâce au dernier ajout du service d'assistance à la planification du traitement uAssist, les orthodontistes disposent désormais d'une souplesse ultime pour planifier le traitement de leurs patients. Ils peuvent planifier le traitement eux-mêmes ou l'envoyer à une équipe d'orthodontistes et de dentistes agréés pour obtenir de l'aide en moins de 72 heures. uLab est la plateforme d'aligneurs la plus polyvalente du marché pour les orthodontistes, offrant des options d'impression au cabinet ou de commande d'aligneurs uSmile depuis l'usine de fabrication aux États-Unis, avec de nouvelles options de planification du traitement, une structure de prix par aligneur et les meilleurs délais de livraison de sa catégorie.

« On ne saurait trop insister sur l'exploit que représente la création de l'une des entreprises à la croissance la plus rapide des États-Unis, à la lumière des récents obstacles économiques », a déclaré Scott Omelianuk, rédacteur en chef d'Inc. « Inc. est fier de récompenser les entreprises qui se sont imposées grâce à l'innovation, au travail acharné et à leur capacité à relever les défis d'aujourd'hui. »

Vous trouverez le classement complet du palmarès Inc. 5000, y compris les profils des entreprises et une base de données interactive qui peut être triée en fonction de l'industrie, de la région et d'autres critères, à l'adresse www.inc.com/inc5000 .

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs dans le domaine des soins de santé qui aident à transformer les options pour les cabinets d'orthodontie afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission d'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec un logiciel de planification de traitement numérique et des produits d'alignement qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab fabrique les aligneurs uSmile de manière durable à Memphis, au Tennessee, en recyclant plus de 85 % des matériaux d'origine. Les aligneurs transparents uSmile et le logiciel uDesign sont disponibles pour tous les cabinets d'orthodontie aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com. .

