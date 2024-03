MEMPHIS, Tennessee, le 1er mars 2024 /CNW/ - uLab Systems® annonce qu'il a réalisé sa millionième commande pour un plan de traitement d'aligneur transparent. Ce jalon a été atteint lorsque la Dre Melanie Wang, de Dre Melanie Orthodontics, a créé un plan de traitement uDesign® par alignement clair et a commandé le traitement à uLab. Les orthodontistes utilisent la plateforme uDesign pour commander des aligneurs uSmile™ à partir de l'installation de Memphis de uLab® ou pour les créer dans leur propre bureau au moyen d'équipement d'impression 3D et de thermoformage.

Dre Melanie et son personnel extraordinaire célèbrent leur commande du millionième traitement d’uLab. (PRNewsfoto/uLab Systems, Inc.) Dre Melanie est récompensée pour avoir soumis la commande du millionième traitement d’uLab. (PRNewsfoto/uLab Systems, Inc.)

« Je suis honorée d'être l'orthodontiste qui a fait la commandé du millionième traitement d'uLab. J'appuie uLab depuis le commencement, ou presque, et j'apprécie vraiment l'engagement constant de l'entreprise à accorder la priorité aux orthodontistes de bien des façons », a déclaré Dre Melanie. « L'entreprise mise sur une culture extraordinaire qui prend soin de ses clients et de ses équipes. Le service de conciergerie uAssist a de loin l'approche la plus personnalisée de toutes les entreprises d'aligneurs. Ses réponses sont rapides et précises. Les nouvelles offres groupées permettent de prévoir le nombre d'aligneurs nécessaires pour un traitement et rendent les factures faciles à comprendre. Dans l'ensemble, j'admire leur esprit d'innovation, la qualité de leurs produits et leur culture. »

L'entreprise a été créée en 2015 pour créer un autre type d'entreprise d'aligneurs. L'innovation d'uLab met l'accent sur les besoins des orthodontistes et sur la prestation d'outils de traitement qui leur permettent d'appliquer leurs pratiques exemplaires. Les orthodontistes ne sont plus limités à des plans de traitement définis dictés par les techniciens et le fournisseur d'aligneurs.

Le « u » dans « uLab » représente la raison d'être de l'entreprise, l'orthodontiste. Le premier produit d'uLab était le logiciel de planification du traitement uDesign, qui permettait aux orthodontistes de créer des aligneurs transparents dans leur propre laboratoire de bureau. En 2021, uLab est devenu un fournisseur d'aligneurs à service complet, offrant des aligneurs et appareils dentaires transparents uSmile fabriqués à son usine de Memphis, au Tennessee. En 2022, l'entreprise a mis sur pied l'équipe d'aide à la planification du traitement du service de conciergerie uAssist™.

Ces progrès sont très différents de ceux des concurrents, et bon nombre d'entre eux se traduisent par des offres représentant une première au sein de l'industrie :

Produits d'aligneurs uSmile - Les produits d'aligneurs uSmile sont fabriqués de façon durable aux États-Unis et expédiés rapidement. Les clients peuvent se démarquer dans leur marché en demandant l'inscription du logo de leur cabinet sur l'emballage du patient.

- Les produits d'aligneurs uSmile sont fabriqués de façon durable aux États-Unis et expédiés rapidement. Les clients peuvent se démarquer dans leur marché en demandant l'inscription du logo de leur cabinet sur l'emballage du patient. Aide à la planification du traitement d'uAssist - Des orthodontistes et des dentistes dûment formés fournissent l'aide à la planification du traitement uAssist. Les délais d'exécution sont rapides; 21 heures en moyenne. L'orthodontiste peut apporter des modifications en utilisant uDesign sans avoir à renvoyer le traitement à l'équipe uAssist.

- Des orthodontistes et des dentistes dûment formés fournissent l'aide à la planification du traitement uAssist. Les délais d'exécution sont rapides; 21 heures en moyenne. L'orthodontiste peut apporter des modifications en utilisant uDesign sans avoir à renvoyer le traitement à l'équipe uAssist. Logiciel de planification du traitement uDesign - Le logiciel de planification du traitement uDesign fait l'objet d'améliorations continues. Les nouveaux boutons du logiciel permettent aux orthodontistes de s'y retrouver facilement dans une série de configurations automatisées, le déplacement par étape et la suppression numérique d'attaches, ce qui donne aux praticiens un contrôle complet sur tous les aspects des étapes du traitement et des résultats.

- Le logiciel de planification du traitement uDesign fait l'objet d'améliorations continues. Les nouveaux boutons du logiciel permettent aux orthodontistes de s'y retrouver facilement dans une série de configurations automatisées, le déplacement par étape et la suppression numérique d'attaches, ce qui donne aux praticiens un contrôle complet sur tous les aspects des étapes du traitement et des résultats. Options d'achat flexibles - Le choix de tarification carte à la carte, de forfaits ou de combinaisons garantit une tarification transparente. Il n'est pas nécessaire de faire une commande complète, ce qui est extrêmement coûteux et dommageable pour l'environnement. Au lieu de cela, les praticiens ne peuvent expédier que les aligneurs nécessaires à la première étape prédictible de déplacement des dents. Ils peuvent ensuite commander les aligneurs nécessaires à l'étape suivante, afin de procéder selon une séquence définie qui réduit au minimum l'entreposage des produits et le gaspillage d'aligneurs, dans le cas où des modifications sont nécessaires.

uLab se consacre à l'innovation dans le domaine de l'orthodontie. L'entreprise offre aux praticiens un accès facile à des outils de pointe novateurs qui leur permettent de contrôler le plan de traitement du patient sans être entravés par une structure de prix limitée et des protocoles restrictifs.

À propos d'uLab Systems

La mission de uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec ses aligneurs et ses logiciels de planification de traitement numériques qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs programmes de traitement et d'obtenir les meilleurs résultats pour leurs patients. L'entreprise uLab fabrique des aligneurs uSmile à Memphis (Tennessee), dans le respect du développement durable grâce au recyclage de plus de 80 % des matériaux de fabrication des moules. Les produits uLab sont proposés dans les cabinets d'orthodontie aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, visitez www.ulabsystems.com. Personne-ressource : Johanna Beckmen, vice-présidente, Marketing, [email protected]

© 2024 uLab Systems, Inc. Tous droits réservés. uSmile, uAssist, uView, Smart Outcomes et Smart Office sont des marques commerciales et uLab Systems, uLab et uDesign sont des marques déposées de uLab Systems, Inc. MAR-0001556 Rév. 1

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2351740/uLab_Systems.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2351741/uLab_Systems_2.jpg

SOURCE uLab Systems, Inc.