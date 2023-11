MEMPHIS, Tennessee, 3 novembre 2023 /CNW/ - uLab Systems™ annonce Smart Outcomes for a Smart Office, une plateforme puissante et flexible conçue exclusivement pour les orthodontistes, qui offre à ces derniers l'outil ultime et rentable pour créer facilement des traitements d'alignement adaptés à chaque patient. La possibilité pour les orthodontistes de commander des aligneurs transparents uSmile™ avec un emballage personnalisé de marque, un programme d'assistance à la planification du traitement uAssist™ et des combinaisons inégalées et une plateforme de tarification à la carte est unique à uLab.

La plateforme Smart Outcomes d’uLab Systems, Inc.

« Notre mission consiste essentiellement à offrir une plateforme conçue spécialement pour l'orthodontiste, avec des outils pour tous les types de traitement, y compris les traitements complets d'aligneurs, et les traitements hybrides, de finition et de récidive, sans limite de prix », a expliqué Amir Abolfathi, chef de la direction d'uLab. « Les orthodontistes peuvent commander des aligneurs uSmile de notre établissement de Memphis ou les imprimer dans leur propre bureau. Le lancement de nos nouvelles offres combinées nous permet de boucler la boucle de la plateforme « intelligente ». uLab a permis à l'industrie de choisir une approche intelligente pour les traitements au moyen d'aligneurs. »

Que signifie « Smart Outcomes for a Smart Office »?

Grande satisfaction du client . Quatre-vingt-quatorze pour cent des orthodontistes sont satisfaits d'uLab Systems*.

Flux de production flexible . Le service d'assistance à la planification du traitement fournit aux orthodontistes un soutien personnalisé et leur permet d'effectuer eux-mêmes des ajustements mineurs au lieu de demander une révision à l'équipe de service.

Plans de qualité . Trois plans de traitement uAssist sur quatre sont acceptés par l'orthodontiste après un cycle de planification. Neuf plans sur dix sont acceptés après le deuxième cycle. Les plans d'uAssist sont produits dans un délai de trois jours ouvrables, avec un délai d'exécution moyen de 21 heures*.

Options tarifaires flexibles . Les combinaisons et les options de tarification à la carte permettent aux orthodontistes d'économiser jusqu'à 30 % par rapport aux concurrents*.

Image de marque . Près de la moitié des orthodontistes choisissent des options d'emballage personnalisées, se distinguant ainsi des autres pratiques*.

« Pendant de nombreuses années, les orthodontistes ont accepté des options limitées. Aujourd'hui, l'approche souple d'uLab fait une énorme différence dans la planification des traitements, ce qui nous permet, à moi comme à chaque patient, de mieux contrôler les résultats », a déclaré le Dr Jason Horn, de Jason Horn Orthodontics à Elmira, dans l'État de New York. « L'utilisation d'une plateforme où je peux concevoir, commander et imprimer des aligneurs, ou les commander directement d'uLab à Memphis facilite grandement mon flux de travail. Le lancement d'offres combinées m'a également permis de présenter aux patients des options d'aligneurs représentant des économies considérables. Plus je fais affaire avec uLab, plus je suis satisfait de ma décision. »

uLab continue à innover pour faciliter la vie des orthodontistes. Les prochaines mises à jour comprendront d'autres outils reposant sur l'intelligence artificielle et une interface Web conviviale qui intègre des formulaires de prescription simplifiés pour faciliter les soumissions au service uAssist.

* Données consignées.

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs dans le domaine des soins de santé qui aident à transformer les options pour les cabinets d'orthodontie afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission d'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec des produits d'alignement et un logiciel de planification de traitement numérique qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab fabrique les aligneurs uSmile de manière durable à Memphis, au Tennessee, en recyclant plus de 80 % des matériaux d'origine. Les aligneurs transparents uSmile, le service de concierge uAssist et le logiciel uDesign sont disponibles pour tous les cabinets d'orthodontie aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, visitez le www.ulabsystems.com.Personne-ressource : David Thrower, directeur commercial, [email protected]

