MEMPHIS, Tennessee, le 30 juin 2023 /CNW/ - uLab SystemsMC, créateur du système d'aligneurs transparents uSmileMC et du service d'assistance à la planification du traitement uAssistMC, annonce une nouvelle structure de prix flexible qui combine des ensembles de traitement et options selon les besoins. Après avoir vu le plan de traitement, les orthodontistes choisissent la meilleure combinaison et l'option d'achat correspondant au cas de chaque patient; vous planifiez, vous choisissez et vous souriez avec votre patient.

L'accès aux ensembles de traitement est rendu possible par le téléchargement de la mise à jour logicielle uDesign 7.3 axée sur l'intelligence artificielle qui sera disponible au début de juillet. Des options comme le service de conciergerie uAssist, l'emballage sur mesure, l'expédition et les appareils de rétention sont inclus dans les forfaits de base, intermédiaire et complet. Pour simplifier la prise de décision, le logiciel calcule le prix des différentes options afin que l'orthodontiste puisse faire le choix le plus approprié. Si, après avoir acheté un forfait de base ou intermédiaire, le patient a besoin de plus d'aligneurs, il est possible d'ajouter un aligneur selon les besoins à tout moment. Que l'utilisateur choisisse un forfait pour réaliser des économies maximales ou des options selon les besoins pour une flexibilité optimale, il est protégé par un filet de sécurité, c'est-à-dire un prix par patient que l'utilisateur ne dépassera pas, quelles que soient les options d'achat choisies.

« L'ajout d'options pour les orthodontistes afin qu'ils puissent passer des commandes par forfait était quelque chose que nous voulions faire pour les aider lorsqu'ils savent qu'ils ont affaire à un cas complet, mais nous voulions aussi maintenir la souplesse et l'économie de l'approche de paiement par aligneur », a déclaré Amir Abolfathi, chef de la direction et cofondateur. « Nous offrons maintenant le meilleur des deux mondes. »

En plus de ces nouvelles options d'achat, uLab a considérablement simplifié sa structure de rabais pour favoriser l'admissible à des prix réduits. Cette flexibilité dans les options d'achat permet aux orthodontistes de traiter le patient avec la meilleure approche clinique, sans être entravés par des plans d'achat restrictifs et des réductions fondées sur le volume.

La version 7.3 du logiciel uDesign comprend également plusieurs outils de planification clinique et de protocole améliorés, notamment des dômes d'éruption dentaire, des protocoles d'attachement simplifiés et des rampes d'occlusion améliorées, des aligneurs passifs et des activités d'affichage de modèles numériques. Ces outils visent tous à réduire le temps de planification et à améliorer les résultats cliniques.

uLab se consacre à l'innovation dans le domaine de l'orthodontie, en offrant aux praticiens un accès facile à des outils de pointe novateurs qui leur permettent de contrôler le plan de traitement du patient sans être entravés par une structure de prix limitée et des protocoles restrictifs. Les prix de lancement des forfaits seront en vigueur jusqu'à la fin de l'année.

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs dans le domaine des soins de santé qui aident à transformer les options pour les cabinets d'orthodontie afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission d'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec des produits d'alignement et un logiciel de planification de traitement numérique qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab fabrique les aligneurs uSmile de manière durable à Memphis, au Tennessee, en recyclant plus de 80 % des matériaux d'origine. Les aligneurs transparents uSmile, le service de concierge uAssist et le logiciel uDesign sont disponibles pour tous les cabinets d'orthodontie aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com. Personne-ressource : David Thrower, directeur commercial, [email protected]

