MEMPHIS, Tennessee, 2 mai 2024 /CNW/ - uLab Systems® annonce le lancement du logiciel de planification de traitement uDesignMD 9, la plateforme assistée par l'IA conçue exclusivement pour les orthodontistes afin de maximiser leur contrôle sur le traitement et d'offrir une plus grande flexibilité du flux de production des gouttières d'alignement que toute autre plateforme sur le marché.

La version uDesign 9 comprend des améliorations des caractéristiques pour les rampes de morsure, les pontiques et les dômes, les pièces jointes et les modèles de pièces jointes, le remplissage numérique pour l'impression en cabinet, les auxiliaires pour les appareils de rétention, une version bêta du collage indirect et différentes améliorations de l'interface utilisateur. Le lancement marque également le début de l'option d'achat conçue pour ajouter des aligneurs aux boîtiers ou pour traiter les cas de rechute. Cet ensemble de finition comprend le service uAssistMC pour le retrait des boîtiers et la planification des traitements d'aligneurs, des modèles de pièces jointes, jusqu'à six aligneurs et deux appareils de rétention, un emballage personnalisé et la possibilité de reprogrammer et d'expédier les appareils de rétention dans un deuxième envoi afin de permettre au patient d'obtenir le meilleur ajustement possible. Comme pour toutes les offres combinées uLab, des aligneurs à la carte peuvent être ajoutés en fonction des besoins, sans qu'il soit nécessaire d'acheter un autre forfait ou une offre combinée comprenant plus d'étapes que celles dont le patient a besoin pour atteindre son objectif.

« La plateforme uDesign a évolué considérablement depuis son lancement en 2018. Pour chaque version, nous avons un objectif en tête : simplifier le travail des orthodontistes et leur donner la souplesse nécessaire pour traiter leurs patients selon leurs besoins, indépendamment des protocoles ou des options d'achat dictés par le fournisseur. Nous poursuivons cet engagement avec uDesign 9 en apportant des améliorations aux caractéristiques cliniques et au flux de production, ainsi qu'aux modifications de l'interface utilisateur qui améliorent l'expérience utilisateur », a déclaré Charlie Wen, président et chef des technologies d'uLab. « Nous sommes à l'écoute de nos clients, toutes les modifications apportées à cette version sont le fruit des commentaires de nos utilisateurs. »

La première version du logiciel uDesign a été lancée en 2018 pour l'impression en cabinet seulement. Les caractéristiques ont rapidement évolué afin de répondre à la demande croissante des orthodontistes et uLab a beaucoup investi pour donner aux praticiens le contrôle ultime. Tandis que l'entreprise prenait de l'expansion et proposait des aligneurs uSmileMC et le service d'assistance à la planification du traitement uAssist, l'entreprise a investi davantage dans la plateforme uDesign pour offrir une flexibilité simplifiée qui n'est pas offerte par les autres plateformes d'aligneurs. La capacité d'imprimer ou d'acheter des aligneurs et d'utiliser le service de planification de traitement ou les outils guidés par l'IA de manière autonome est unique et inégalée dans l'industrie.

« L'écosystème de la plateforme uLab est très robuste. Je peux préparer des aligneurs en une journée, les imprimer en cabinet ou envoyer la demande à uSmile pour les faire produire, faire appel à l'équipe uAssist pour traiter les cas les plus complexes et voir un patient pour une consultation à 8 h, préparer les plateaux de collage indirect pour une consultation à 10 h si nécessaire. Toutes ces fonctionnalités et la capacité de gérer mes coûts sont encore supérieures à celles de toutes les autres entreprises », a déclaré Bill Layman, Straighten Up Orthodontics à Clearwater, en Floride.

Il n'y a pas de coûts pour l'installation du logiciel uDesign. Le nouveau progiciel sera offert au cours de la semaine du 13 mai. Les utilisateurs actuels seront avisés après avoir ouvert une session afin de mettre à jour leur version.

À propos d'uLab Systems La mission de uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec ses aligneurs et ses logiciels de planification de traitement numériques qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs programmes de traitement et d'obtenir les meilleurs résultats pour leurs patients. L'entreprise uLab fabrique des aligneurs uSmile à Memphis (Tennessee), dans le respect du développement durable grâce au recyclage de plus de 80 % des matériaux de fabrication des moules. Pour en savoir plus, visitez www.ulabsystems.com. Personne-ressource : Johanna Beckmen, vice-présidente, Marketing, [email protected]

