Mari's List a été fondée par Mari Sawtelle et est au service de la communauté orthodontique depuis 10 ans. Les fournisseurs choisis pour travailler en partenariat avec Mari's List représentent des produits de qualité supérieure et offrent ceux-ci à des prix préalablement négociés afin d'éliminer la nécessité pour chaque bureau de négocier des contrats avec chaque fournisseur. Plus de 2 100 membres déclarent économiser jusqu'à 30 000 $ par année, et quelques-uns encore plus, grâce au pouvoir d'achat du groupe. Les membres bénéficient également d'un accès rapide au meilleur service à la clientèle que les entreprises partenaires peuvent offrir.

« Nous avons établi un partenariat avec uLab en raison de son engagement commun envers la communauté orthodontique. L'entreprise est déterminée à innover et à faire progresser la technologie qui n'est offerte qu'aux orthodontistes », a déclaré Mme Sawtelle. Les membres de Mari's List bénéficient d'un tarif réduit sur les aligneurs transparents uSmile de haute qualité d'uLab, qui peuvent être livrés en aussi peu que trois jours et personnalisés avec le logo de pratique de l'orthodontiste déjà sur l'emballage.

« Compte tenu des défis des dernières années - augmentation des coûts, retards dans les expéditions et roulement du personnel -, je me suis rendu compte que je devais approfondir ma pratique pour évaluer où nous pouvions améliorer l'efficacité et créer un nouveau niveau de rendement pour servir nos patients, a indiqué le Dr Neil Warshawsky de Get It Straight Orthodontics à Chicago, en Illinois. Le partenariat entre uLab et Mari List apporte une technologie de pointe au meilleur prix pour ma pratique. Cela me permet également d'envoyer des commandes à l'installation d'uLab à Memphis ou de créer des aligneurs à l'interne. C'est une situation gagnante à tous les niveaux. »

uLab a été fondée en 2015 et a offert le logiciel de planification de traitement uDesign à des fins d'impression au bureau. En 2020, la plateforme d'alignement transparent uSmile a été lancée, fournissant des aligneurs fabriqués à Memphis en plus de permettre aux orthodontistes de créer des aligneurs au bureau. De plus, elle leur permet d'exercer un plein contrôle sur les traitements d'alignement en leur offrant des options hybrides ou combinées, ainsi que la possibilité d'ajouter des aligneurs aux boîtiers orthodontiques et de personnaliser la stadification, la rapidité du traitement, les attaches et les lignes de réglage.

Les aligneurs uSmile d'uLab sont maintenant disponibles pour toutes les pratiques orthodontiques aux États-Unis et au Canada. À ce jour, les orthodontistes ont planifié plus de 400 000 cas à l'aide du logiciel uDesign.

À propos de Mari's List

Mari's List est un groupe d'achat en orthodontie et un forum de membres composé de 135 entreprises offrant leur meilleur prix dès le départ. La qualité et le service des fournisseurs sont vérifiés. Les membres bénéficient de rabais exclusifs qui leur permettent d'économiser temps et argent. Avec plus de 2 100 membres, Mari's List est le plus grand groupe d'achat exclusif en orthodontie aux États-Unis et a le pouvoir d'achat de négocier des ententes au-delà d'une seule pratique ou d'un modèle type d'un organisme de services dentaires (OSD). Pour en savoir plus, visitez le www.marislist.com.

Personne-ressource : Mari Sawtelle, fondatrice, [email protected]

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs en soins de santé qui contribuent à transformer les options de pratiques orthodontiques afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission de l'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie au moyen d'un logiciel de planification de traitement numérique et de produits d'alignement qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab possède des installations à San Mateo (Californie) et à Memphis (Tennessee). Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com. Personne-ressource : David Thrower, directeur commercial, [email protected]

