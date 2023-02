Le développement des laboratoires de la Silicon Valley, du Royaume-Uni et de Taïwan fait progresser la technologie de pointe en matière de tests d'émissions et d'immunité afin d'aider les fabricants à améliorer la rapidité de mise en marché pour répondre à la demande croissante.

NORTHBROOK, Illinois, le 1er févr. 2023 /CNW/ -- UL Solutions, chef de file mondial de la science de la sécurité appliquée, a annoncé aujourd'hui son intention d'élargir ses laboratoires de test de compatibilité électromagnétique à Fremont, en Californie, à Basingstoke, au Royaume-Uni et à Taïwan pour améliorer la capacité de test et la certification de la compatibilité électromagnétique des appareils sans fil.

UL Solutions élargit ses laboratoires de test de compatibilité électromagnétique dans la Silicon Valley, au Royaume-Uni et à Taïwan afin d’améliorer la capacité de test et de certification de la compatibilité électromagnétique des appareils sans fil et d’aider les fabricants à répondre à la demande en rapide croissance.

Les laboratoires du Royaume-Uni et de Fremont sont équipés des technologies de test les plus récentes pour répondre aux besoins des fabricants et améliorer la capacité dans les domaines de l'électronique grand public, des appareils électroménagers, de l'éclairage, des appareils de technologie de l'information, des dispositifs médicaux, de l'automobile, des composants de haute technologie, de l'Internet des objets (IdO), des produits industriels et des produits électriques et produits de micromobilité du dernier kilomètre. L'établissement de Fremont, qui est situé dans la Silicon Valley, sera bientôt doté de nouvelles chambres à compatibilité électromagnétique et à ondes millimétriques (mmWave) qui offriront des temps d'essai plus rapides permettant de répondre aux besoins des clients en matière de délai de lancement. Le laboratoire de Basingstoke, au Royaume-Uni, offrira des capacités de test de 30 mégahertz à 18 gigahertz sans changer de configuration, ce qui permettra des tests plus rapides.

Selon GSMA Intelligence, 53 % de la population a utilisé des services Internet sur un appareil mobile. GSMA Intelligence estime que ce chiffre atteindra 60 % de la population d'ici 2025. Le rapport de GSMA Intelligence, The Mobile Economy 2022, estime qu'il y aura 23,3 milliards de connexions à l'IdO d'ici 2025.

« La mise au point de technologies et de produits novateurs pousse une marque à relever de nouveaux défis. Les demandes complexes du marché, les exigences gouvernementales croissantes, l'évolution rapide des technologies et la dynamique de la chaîne d'approvisionnement risquent de retarder la mise en marché, a déclaré Maan Ghanma, directeur de Smart Solutions au sein du groupe Consumer, Medical and Information Technologies d'UL Solutions. Les marchés de l'IdO et des appareils sans fil sont en plein essor, et nous répondons à cette croissance avec l'élargissement des moyens et de la capacité de test de la science de la sécurité de la compatibilité électromagnétique. En association à notre certification mondiale en matière de sécurité et à nos offres d'accès au marché, ces capacités élargies offriront un accompagnement et des services stratégiques à nos clients à mesure que la demande d'appareils sans fil novateurs continuera d'augmenter. »

En plus de la compatibilité électromagnétique, UL Solutions offre des capacités de test pour Thread 1.3, un protocole de réseautage en maillage sans fil à faible puissance et à faible latence, et pour Matter 1.0, la norme d'unification de l'industrie récemment publiée par la Connectivity Standards Alliance pour la technologie de maison intelligente dans certains laboratoires aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Taïwan et en Chine. UL Solutions offre également des capacités de test pour Zigbee dans certains laboratoires aux États-Unis et au Royaume-Uni.

