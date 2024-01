Le portefeuille de logiciels ULTRUSMC exploite les données et cherche à fournir aux clients d'UL Solutions des informations claires et précises pour faire progresser l'innovation, la chaîne d'approvisionnement et les objectifs de durabilité.

NORTHBROOK, Illinois, 31 janvier 2024 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial des sciences appliquées de la sécurité, a annoncé le lancement d'ULTRUSMC, une nouvelle marque mettant en valeur les offres logicielles d'UL Solutions, conçues pour aider les clients du monde entier à améliorer la sécurité et la durabilité des produits tout en les commercialisant plus rapidement.

Les entreprises du monde entier font face à des attentes accrues en matière de durabilité, à des exigences réglementaires et de conformité en constante évolution et à la nécessité croissante d'une chaîne d'approvisionnement plus transparente. Cette nouvelle marque, qui met en valeur l'expérience d'UL Solutions en matière de logiciels habilitants pour les entreprises les aidera à résoudre ces problèmes.

À compter d'aujourd'hui, le 31 janvier 2024, de nombreuses applications logicielles d'UL Solutions porteront le nom ULTRUS, et les utilisateurs verront la marque ULTRUS lorsqu'ils utiliseront le logiciel pour relever les défis opérationnels quotidiens. Les clients profitent des avantages d'une présentation uniforme et d'une interface partagée, qui complètent les fonctionnalités logicielles existantes.

« Le lancement de la nouvelle marque ULTRUS pour notre gamme de logiciels est une étape importante pour UL Solutions et nos clients, a déclaré Jennifer Scanlon, présidente et chef de la direction de UL Solutions. ULTRUS met en lumière notre expansion dans le domaine de la science des données afin d'aider plus efficacement les clients à réussir sur les marchés en exigeant une sécurité, une durabilité et une conformité réglementaire accrues. »

Le logiciel ULTRUS exploite les données et les convertit en information et en idées pour améliorer la prise de décisions afin d'atteindre les objectifs plus efficacement. De plus, les clients ont également accès à l'expertise spécialisée de UL Solutions, à des partenaires écosystémiques et à des recherches de pointe de l'industrie.

« De nombreuses organisations font face à des défis liés à l'intégration de leurs diverses exigences en matière de conformité et de réglementation et souhaitent un portefeuille de logiciels unifié pour les aider à régler ces problèmes, a déclaré John Genovesi, vice-président exécutif et président de la division Software and Advisory d'UL Solutions. Nous sommes fiers d'être leur partenaire et d'offrir la marque ULTRUS pour les aider à établir des liens plus profonds et plus larges entre les produits qu'ils créent, les gens qui font partie de leur main-d'œuvre et leur impact sur la planète. »

