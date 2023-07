Les marques de vérification des immeubles sains et durables contribuent à ajouter de la valeur pour les propriétaires d'immeubles et les professionnels de l'immobilier commercial, la demande étant de plus en plus poussée par les exigences liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et les attentes des intervenants.

NORTHBROOK, Illinois, le 28 juill. 2023 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial des sciences appliquées de la sécurité, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait vérifié plus de 250 millions de pieds carrés d'environnements intérieurs dans le cadre du programme Verified Healthy Building de UL. Le programme aide les propriétaires, les exploitants et les entreprises à démontrer un environnement bâti sain et favorisant le bien-être des occupants, en évaluant les principaux facteurs qui ont une incidence sur les occupants de l'immeuble, comme la qualité de l'air intérieur et de l'eau, l'hygiène, l'éclairage et l'acoustique.

« La vérification de 250 millions de pieds carrés dans le cadre du programme UL Verified Healthy Building témoigne de l'impact considérable de UL Solutions sur la santé et le bien-être des personnes qui utilisent ces espaces, y travaillent et y vivent, a déclaré Sean McCrady, vice-président et directeur général, Développement durable de l'entreprise chez UL Solutions. Un éventail d'intervenants, des organismes gouvernementaux aux investisseurs, se concentrent de plus en plus sur le rendement touchant les enjeux environnementaux sociaux et de gouvernance des organisations. Le programme Verified Healthy Building de UL offre une source indépendante de vérification scientifique de la qualité de l'environnement intérieur, aidant les propriétaires et les exploitants d'immeubles et les professionnels de l'immobilier commercial à démontrer leur engagement envers la santé et le bien-être des occupants. »

Ce jalon représente un large éventail de propriétés et d'industries. UL Solutions a évalué l'environnement intérieur d'emplacements bien connus et bien en vue, dont les suivants :

200, avenue Park, New York ( New York )

) City National 2CAL à Los Angeles , en Californie

, en Californie Flipkart Internet Private Limited à Bengaluru, en Inde

Medpharma- Bausch Health, zone industrielle 13 à Sharjah , Émirats arabes unis

, Émirats arabes unis The Music Center à Los Angeles , Californie

, Californie Tour NBC à Chicago ( Illinois )

( ) Seagram Building 375 Park Avenue, New York ( New York )

( ) Aéroport international de Vancouver (YVR) à Richmond (Colombie-Britannique), Canada

Alors que les investisseurs considèrent de plus en plus les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) comme un facteur important dans la prise de décisions, la démonstration de la santé et du bien-être des occupants de l'environnement intérieur peut ajouter de la valeur pour les propriétaires d'immeubles et les sociétés immobilières commerciales. Selon le rapport de l'International WELL Building Institute, intitulé « Investing in Health Pays Back » publié en 2022, les espaces dotés d'attributs favorisant la santé donnent lieu à des baux plus longs, d'une durée de plus d'un an (88,3 mois contre 75,3 mois) supérieure à celle des espaces qui en sont dépourvus. Le rapport indique également que les loyers des immeubles certifiés sains ont augmenté de 4,4 % à 7,7 % comparativement à ceux des immeubles non certifiés à proximité.

Le programme UL Verified Healthy Building est conçu pour fonctionner en collaboration avec des programmes de certification de tiers pour les bâtiments durables, y compris la Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM), ENERGY STAR®, Fitwel, Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), the WELL Building Standard et plus encore.

À propos d'UL Solutions

Chef de file mondial dans le domaine de la science de la sécurité, UL Solutions transforme les défis sur le plan de la sûreté, de la sécurité et du développement durable en occasions pour ses clients dans plus de 100 pays. UL Solutions fournit des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels et des services-conseils, qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de ses clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission en matière de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, lancer de nouveaux produits et services, composer avec des marchés mondiaux et des chaînes d'approvisionnement complexes et développer leurs activités de manière durable et responsable à long terme. Notre science est votre avantage.

