Du déploiement des initiatives ESG jusqu'à la vérification des données et du contenu environnemental les services élargis d'UL Solutions aideront à guider les entreprises tout au long de leur parcours de gestion des facteurs ESG.

NORTHBROOK, Illinois, le 8 mars 2023 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial des sciences appliquées de la sécurité, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa pratique élargie de services-conseil et d'assurance en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette nouvelle pratique permettra aux entreprises d'adopter une approche pragmatique et scientifique de gestion des facteurs ESG et d'établir un réseau mondial d'experts d'UL Solutions pour les aider à orienter leurs progrès.

UL Solutions a annoncé aujourd’hui le lancement de sa pratique élargie de services-conseils et d’assurance en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette nouvelle pratique permettra aux entreprises d’adopter une approche pragmatique et scientifique de la gestion des facteurs ESG et d’établir un réseau mondial de spécialistes du champ de compétence d’UL Solutions pour les aider à orienter leurs progrès. (PRNewsfoto/UL Solutions)

Il existe divers cadres ESG pour évaluer le rendement non financier d'une entreprise. Ces cadres sont utilisés par de multiples intervenants, comme les investisseurs, les clients et les employés, afin d'améliorer la prise de décisions concernant leur interaction avec l'entreprise. Grâce à sa capacité à tenir compte de nombreux cadres ESG, UL Solutions peut améliorer les programmes ESG à partir de leur déploiement jusqu'à la vérification de données environnementales et de contenus sur l'environnement pour la production de rapports ESG.

« Les entreprises font face à une demande de gestion efficace des facteurs ESG provenant de nombreuses directions », a déclaré Adrian Wain, directeur commercial du département Actifs et durabilité d'UL Solutions. Nous comprenons les défis auxquels les entreprises sont confrontées et nous avons amélioré nos capacités de services-conseils et de vérification pour les aider à établir et à stimuler le rendement lié aux facteurs ESG ».

Les rapports ESG évoluent de manière importante à mesure que de nouvelles méthodes et normes sont introduites sur le marché. Par exemple, en réponse aux nouvelles exigences en matière de rapports ESG, UL Solutions aide les entreprises à effectuer une vérification indépendante des déclarations de gaz à effet de serre (GES) selon la norme ISO 14064-3, Gaz à effet de serre.

GPA Global, une entreprise spécialisée dans l'emballage et la présentation de produits personnalisés a collaboré avec UL Solutions dans diverses activités de production de rapports, y compris la méthodologie relative au carbone, l'examen de la divulgation CDP et les évaluations de l'importance relative.

« En dotant notre équipe des outils, des ressources et de l'expertise nécessaires pour améliorer nos initiatives ESG, nous visons à internaliser les avantages des pratiques durables dans le cadre de notre modèle d'affaires, a déclaré Nick Hurd, chef de la direction du marketing et chef du développement durable chez GPA Global. UL Solutions a contribué à faire passer nos efforts de développement durable à un niveau supérieur grâce à la mise en œuvre stratégique de notre mesure de l'empreinte carbone et d'autres initiatives ESG ».

À propos d'UL Solutions

Leader mondial dans le domaine des sciences appliquées à la sécurité, UL Solutions transforme les défis de la sécurité et du développement durable en opportunités pour les clients dans plus de 100 pays. UL Solutions propose des services d'essai, d'inspection et de certification, ainsi que des logiciels complémentaires et des offres de services-conseils qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur des marchés mondiaux et des chaînes d'approvisionnement complexes et à se développer de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre avantage.

Relations avec les médias :

Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

Téléphone : +1 847 664-8425

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008429/UL_Solutions_ESG_advisory.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpg

SOURCE UL Solutions