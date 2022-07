La cote de construction intelligente SPIRE UL Verified mesure la technologie et le rendement du bâtiment dans son ensemble.

NORTHBROOK, Illinois, le 29 juill. 2022 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial des sciences appliquées de la sécurité, a annoncé aujourd'hui que plusieurs des campus d'entreprise de Microsoft situés à Redmond, dans l'État de Washington, à San Jose, au Costa Rica, à Dublin, en Irlande et à Hyderabad, en Inde, ont obtenu la cote de construction intelligente SPIRE UL Verified. Le classement de chaque bâtiment repose sur l'évaluation vérifiée de construction intelligente SPIRE™, une évaluation complète pour les bâtiments intelligents qui aboutit à une cote globale de construction intelligente SPIRE UL Verified.

Microsoft a obtenu une certification de construction intelligente SPIRE UL Verified pour plusieurs bâtiments au sein des complexes d’affaires de l’entreprise à Redmond, dans l’État de Washington; à San Jose, au Costa Rica; à Dublin, en Irlande; et à Hyderabad, en Inde. Photo de gauche à droite : Emmanuel Daniel, directeur, Transformation numérique et bâtiments intelligents, Centre d’innovation, Microsoft; Scott Weiskopf, directeur, Services globaux sur le lieu de travail, Centre d’innovation, Microsoft; Jennifer Scanlon, présidente et cheffe de la direction, UL Solutions Inc.; Weifang Zhou, vice-président directeur et président, Essais, inspection et certification, UL Solutions. (PRNewsfoto/UL Solutions)

Les bâtiments ont chacun reçu une cote de construction intelligente SPIRE UL Verified trois étoiles - la cote la plus élevée dans le cadre de ce programme à ce jour. En outre, les installations de Microsoft à Dublin, en Irlande, à Hydrerabad, en Inde et à San Jose, au Costa Rica sont les premiers bâtiments en dehors des États-Unis à obtenir une cote SPIRE. Ces classements reposent sur de multiples facteurs, notamment :

L'engagement des occupants envers l'innovation technologique et l'expérience du bâtiment

Un cycle continu de mises à niveau technologiques planifiées

La sécurité physique des réseaux essentiels et des biens immobiliers

Les mesures pour respecter les engagements en matière de durabilité

Des relevés polyvalents et robustes provenant des systèmes de bâtiment connectés

La gestion des opérations et du cycle de vie des bâtiments

Le maintien du réseau informatique et le soutien et la sensibilisation à l'égard de celui-ci

Les pratiques et politiques en matière de cybersécurité de l'entreprise

« En tant que première entreprise à obtenir la cote de construction intelligente SPIRE UL Verified dans plusieurs pays, Microsoft a franchi une étape importante dans la validation et la démonstration de l'innovation en construction intelligente, a déclaré Sudhi Sinha, vice-président du groupe Écosystèmes et développement des services de UL Solutions. Les bâtiments sont des écosystèmes complexes à gérer, souvent avec de nombreuses priorités. En évaluant, validant et classant les éléments clés du bâtiment qui prennent en compte tous les aspects d'un bâtiment intelligent, la cote de construction intelligente SPIRE UL Verified soutient l'engagement de Microsoft sur le plan de la performance des bâtiments et de la valeur des actifs. Nous les remercions d'avoir fait confiance à UL Solutions pour tenir cette promesse. »

Chaque installation ayant obtenu une cote de construction intelligente SPIRE UL Verified a fait l'objet d'une vérification approfondie des technologies et des processus de l'immeuble, sur place et de façon virtuelle. UL Solutions se concentre sur six catégories clés de critères de construction axés sur l'industrie qui définissent la portée complète de la performance des bâtiments intelligents, y compris l'électricité et l'énergie, la santé et le bien-être, la sécurité des personnes et des biens, la connectivité, la cybersécurité et la durabilité.

La cote de construction intelligente SPIRE UL Verified arrive à un moment où les entreprises envisagent de répondre à leurs besoins en matière de bâtiment intelligent face aux influences nouvelles et en évolution. Il s'agit notamment de décarbonisation des biens matériels, de l'harmonisation des missions d'affaires et de construction, des expériences et de la productivité des occupants, des préoccupations au sujet de la cybersécurité et de l'introduction de l'intelligence artificielle, de la perception d'images et de la robotique dans l'environnement bâti. En plus de ces problèmes, les préoccupations récentes en matière de santé ont donné lieu à de nouvelles priorités pour les exploitants d'immeubles qui recherchent des systèmes de bâtiment intelligents pour contribuer à assurer la sécurité des occupants. Les cotes SPIRE donnent un aperçu du rendement des bâtiments intelligents et aident également à communiquer un engagement envers la santé et le bien-être de ses occupants.

Conçu à l'origine dans le cadre d'une initiative globale entre la Telecommunications Industry Association (TIA) et UL Solutions pour mettre en commun des perspectives commerciales, techniques et en matière de normalisation afin de poursuivre leur travail dans l'écosystème des bâtiments intelligents, Le programme des bâtiments intelligents SPIRE comprend les critères d'évaluation d'un groupe de travail de l'industrie membre de la TIA qui regroupe plus de 60 chefs de file des secteurs de l'immobilier commercial, des fiducies de placement immobilier (FPI), de la gestion d'actifs, de la technologie et des télécommunications.

À propos du programme des bâtiments intelligents SPIRE

Le programme des bâtiments intelligents SPIRE, le premier programme d'évaluation et de cotation complet et objectif au monde pour les bâtiments intelligents, a été créé dans le cadre d'un partenariat entre la Telecommunications Industry Association et UL Solutions. Il fournit une évaluation des technologies connectées dans les immeubles, offrant des analyses, des critères de référence et des feuilles de route pour aider à réduire les coûts et les risques, créer une différenciation de la marque et améliorer la valeur globale de l'actif. SPIRE offre également un moyen structuré d'évaluer les résultats de la conception et de l'adoption de technologies de construction intelligentes.

À propos d'UL Solutions

Chef de file mondial dans le domaine de la science de la sécurité, UL Solutions transforme les défis sur le plan de la sûreté, de la sécurité et du développement durable en occasions pour ses clients dans plus de 100 pays. UL Solutions fournit des services d'essais, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels et des services-conseils, qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de ses clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission en matière de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement complexes et à développer nos activités de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre avantage.

