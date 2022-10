UL Solutions aide les fabricants de batteries au plomb-acide à relever des défis uniques en matière de sécurité publique et de sécurité des produits.

NORTHBROOK, Illinois, 26 octobre 2022 /CNW/ -- UL Solutions, un chef de file mondial dans le domaine de la science de la sécurité, a annoncé aujourd'hui que le système stationnaire de stockage d'énergie par batterie au plomb-acide de BAE USA est le premier à être certifié à la troisième édition de la norme ANSI/CAN/UL 1973, la norme qui régit les batteries utilisées dans les applications de puissance auxiliaire mobiles ou stationnaires.

UL Solutions a évalué la capacité du système de stockage d’énergie de BAE USA à résister en toute sécurité à des conditions d’abus simulées, selon des paramètres de charge et de décharge spécifiés par le fabricant, et à des concentrations d’hydrogène gazeux potentiellement dangereuses. (PRNewsfoto/UL Solutions)

Le système de stockage d'énergie de BAE USA a été soumis à divers essais électriques, mécaniques et environnementaux avant d'obtenir la certification de la norme ANSI/CAN/UL 1973 et de la norme 9540, la norme qui régit les systèmes et équipements de stockage d'énergie. Le système répondait également aux critères de rendement des essais de sécurité incendie de la norme UL 9540A, la norme qui régit la méthode d'essai pour l'évaluation de la propagation du feu dans les cas d'emballements thermiques dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie.

La norme ANSI/CAN/UL 1973 traite des batteries au plomb-acide par l'entremise d'un programme d'évaluation joint à la norme. Celui-ci offre une approche de rechange pour l'évaluation des batteries au plomb-acide ou au nickel-cadmium à régulation par valve ou à ventilation pour les applications fixes. UL Solutions a évalué la capacité du système de stockage d'énergie à résister en toute sécurité à des conditions d'abus simulées, selon des paramètres de charge et de décharge spécifiés par le fabricant, et à des concentrations d'hydrogène gazeux potentiellement dangereuses.

« Nos services de mise à l'essai et de certification aident à réduire les complexités liées au lancement de systèmes de stockage d'énergie par batterie plus sûrs et de meilleure qualité sur le marché mondial, a déclaré Maurice Johnson, directeur de produit, UL Solutions. UL Solutions aide les fabricants de batteries à relever des défis distincts liés aux batteries en matière de sécurité publique et de sécurité des produits. La délivrance de notre première certification d'un système stationnaire de stockage d'énergie par batterie au plomb-acide de BAE USA témoigne de la façon dont la qualité et la rapidité d'innovation peuvent s'unir pour répondre aux besoins de nos clients tout en suscitant la confiance. »

« Cette certification permet à BAE USA d'offrir une technologie innovante de batteries au plomb-acide sur le marché du stockage d'énergie, a déclaré Dan Hatch, président et chef de la direction de BAE Batteries USA. L'équipe de UL Solutions a répondu à nos besoins particuliers grâce à une vaste expertise scientifique en matière de sécurité, ce qui nous a permis de terminer nos travaux de

