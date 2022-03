Ces règlements comprennent le règlement des Nations Unies n o 155 ( Règlement ONU 155 ), qui porte sur la cybersécurité et exige que les véhicules connectés aient un système de gestion de la cybersécurité (CSMS), et le règlement des Nations Unies n o 156 ( Règlement ONU 156 ), qui porte sur le système de gestion des mises à jour logicielles (SUMS) pour les véhicules connectés. L'approbation par la RDW de la conformité d'un véhicule aux Règlements ONU 155 et 156 s'applique également aux 27 pays de l'Union européenne et à 37 pays dans le monde, y compris l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni, entre autres.

Le cadre du CSMS est une approche systématique fondée sur les risques et définissant, au niveau organisationnel, les processus, les responsabilités et la gouvernance dont l'objet est de traiter les risques associés aux cybermenaces visant les véhicules. Le cadre de gestion des mises à jour de logiciels définit le contrôle systématique et la conformité aux lignes directrices établies pour s'assurer qu'une mise à jour de logiciel ne réduit pas la sécurité des véhicules.

« RDW a travaillé en étroite collaboration avec UL pendant de nombreuses années, et cela comprend la préparation des règlements ONU 155 et 156 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) sur la cybersécurité et les mises à jour logicielles et la norme de l'industrie ISO/SAE 21434 concernant l'ingénierie de la cybersécurité automobile. » a déclaré Gerard Doll, directeur, Réglementation et admission des véhicules, RDW. UL apporte son expertise provenant d'autres écosystèmes dotés d'une gouvernance de sécurité importante, qui comptent des intervenants multiples, sont de nature mondiale, et qui combinent la technologie de l'information et la technologie opérationnelle, un peu comme l'industrie automobile. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à tirer parti de l'expertise d'UL pour veiller à ce que toutes les innovations en matière de véhicules connectés introduites sur les routes néerlandaises le soient de manière sécuritaire. »

Les Règlements ONU 155 et 156, portant sur les mises à jour logicielles et les systèmes de gestion des mises à jour logicielles, ont été adoptées par le Forum mondial pour l'harmonisation des réglementations sur les véhicules de la CEE-ONU. Ils mettent l'accent sur la cybersécurité et les mises à jour logicielles pour les véhicules en établissant des exigences claires en matière de rendement et d'audit pour les constructeurs automobiles. Ils exigent la mise en œuvre de mesures dans quatre domaines distincts :

la gestion des cyberrisques liés aux véhicules;

la sécurisation des véhicules par la conception et l'atténuation des risques tout au long de la chaîne de valeur;

la détection des incidents de sécurité et interventions dans l'ensemble du parc de véhicules;

l'offre de mises à jour logicielles sécuritaires et la surveillance de la sécurité des véhicules pour veiller à ce que celle-ci ne soit pas compromise, ce qui introduit un fondement juridique pour les mises à jour en direct des logiciels du véhicule.

Comptant plus de 500 experts internationaux en sécurité, UL travaille avec des clients du monde entier avec une connaissance pratique de pointe des normes et des meilleures pratiques du domaine de l'automobile. Les représentants d'UL sont des participants et des conseillers au sein de groupes de normalisation clés et de consortiums industriels, comme l'Organisation internationale de normalisation, Forum mondial pour l'harmonisation des réglementations sur les véhicules des Nations Unies et plus encore. UL possède également une vaste expertise en cybersécurité grâce à un réseau mondial de laboratoires de sécurité de l'Internet des objets et des technologies opérationnelles, d'experts en sécurité et de conseillers spécialisés dans les normes, les cadres et les pratiques exemplaires mondiales en matière de sécurité pour l'écosystème automobile.

« Les attentes croissantes des consommateurs poussent les fabricants d'automobiles et leurs fournisseurs à transformer et à accélérer l'innovation tout en établissant et en maintenant la confiance. Les entreprises du secteur de l'automobile et de la mobilité comprennent qu'elles doivent innover pour demeurer concurrentielles », a déclaré Chante Maurio, vice-présidente et directrice générale du groupe de sécurité et de gestion de l'identité à UL. Compte tenu des attentes croissantes en matière de connectivité, d'interopérabilité, de transparence et de sécurité, conjuguées aux progrès rapides dans le domaine des véhicules électriques et autonomes, les entreprises du secteur de l'automobile et leurs fournisseurs doivent créer des innovations sécuritaires auxquelles les consommateurs peuvent faire confiance. Bien que ces possibilités et ces défis soient immenses, chez UL, nous sommes honorés de jouer un rôle dans leur succès et de maintenir des relations de coopération avec RDW, les autres organismes de réglementation, les autorités d'approbation et l'industrie automobile pour créer un monde plus sûr. »

À propos d'UL

UL est un chef de file mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité et de durabilité. Nous sommes convaincus que notre connaissance approfondie des produits et de l'intelligence dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement fait de nous le partenaire de choix des clients aux défis complexes. Pour en savoir plus, visitez UL.com.

