« Aujourd'hui marque une nouvelle étape stimulante de notre relation de trois décennies avec le Mexique, alors que nous ouvrons le tout nouveau laboratoire ultramoderne d'UL à Querétaro, a déclaré Jennifer Scanlon, présidente et directrice générale d'UL Inc. Compte tenu de notre mission d'œuvrer pour un monde plus sûr, UL s'engage à utiliser son expertise en matière de test et de certification pour aider les fabricants mexicains à développer leurs activités et à prospérer en les aidant à commercialiser leurs innovations rapidement et en toute sécurité. »

Situé dans le complexe du parc industriel Kaizen et à proximité de l'aéroport international de Querétaro, le nouveau laboratoire se trouve dans l'un des principaux centres de production du Mexique. Le laboratoire abrite des installations d'essai pour les matériaux techniques, les fils et les câbles, les appareils, l'éclairage, la réfrigération et les technologies grand public. Le Mexique étant l'un des principaux exportateurs mondiaux de l'industrie automobile, les spécialistes d'UL utiliseront des équipements personnalisés de pointe pour tester les matériaux automobiles.

Le laboratoire propose des tests locaux pour la marque UL aux États-Unis et au Canada. Une fois l'accréditation approuvée, il offrira également la marque Normas Oficiales Mexicanas (NOM) au Mexique et des services d'essai en Amérique latine.

« L'ajout de capacités de test au Mexique renforcera notre aptitude à aider les clients à exporter des produits aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays d'Amérique latine, tout en répondant aux besoins de test et de certification en matière de sécurité et de rendement au Mexique, a déclaré Weifang Zhou, vice-président directeur d'UL et président de la division Test, inspection et certification. La présence d'UL au Mexique signifie que les fabricants locaux disposent d'un partenaire mondial pour les aider à s'y retrouver dans les méandres du paysage réglementaire sur tout le continent américain. »

En plus de la présence de M. Scanlon et de M. Zhou, l'ouverture officielle comprenait une cérémonie à laquelle ont participé Héctor Guerrero Herrera, sous-secrétaire à l'industrie et au commerce, bureau du secrétaire à l'économie du Mexique, Steve Conlon, conseiller pour les sciences et la technologie, ambassade des États-Unis au Mexique, Rodolfo Flores, directeur régional d'UL pour l'Amérique latine, et Todd Denison, vice-président principal des régions mondiales d'UL. L'événement comprenait également une visite spéciale de Mauricio Kuri, gouverneur de l'État de Querétaro le jour de l'ouverture.

L'ouverture de ce nouveau laboratoire s'appuie sur la présence d'UL au Mexique depuis trois décennies. UL dispose d'un bureau d'ingénierie et de service à la clientèle bien établi à Mexico et d'une équipe d'ingénieurs à Querétaro. Le laboratoire constitue l'engagement d'UL au Mexique et dans l'ensemble du marché d'Amérique latine.

« Le laboratoire d'UL à Querétaro témoigne de notre engagement à offrir aux fabricants mexicains des services de haut niveau provenant d'une seule source et d'un seul endroit pour les tests et les inspections, a déclaré M. Flores. Cela démontre également notre engagement à offrir aux fabricants des cycles de développement plus courts, des délais de mise en marché plus courts et la capacité d'être plus compétitifs sur le marché mondial. »

UL exerce ses activités dans plus de 140 emplacements dans plus de 40 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, dans la région de l'Asie-Pacifique et en Afrique. L'entreprise emploie plus de 14 000 scientifiques, ingénieurs, spécialistes de la résolution de problèmes et innovateurs qui travaillent en partenariat avec les clients pour libérer leur potentiel en leur donnant les moyens de démontrer l'innocuité, d'améliorer la durabilité et de renforcer la sécurité. UL travaille avec 60 % des entreprises figurant aux palmarès Global 500 et Fortune 500, les plus grandes entreprises du monde, dont les normes de qualité servent souvent de référence. Outre la présence d'UL au Mexique, les activités de la société en Amérique latine comprennent des installations en Argentine, au Brésil et en Colombie.

