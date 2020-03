UL obtient d'excellents résultats lors de l'évaluation des capacités logicielles de gestion du développement durable

UL offre aux industries une solution qui prend en charge les 11 besoins en matière de viabilité présentés dans un rapport récent et se classe au 1er rang lorsqu'il est question de production de rapports sur le développement durable

CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 17 marz 2020 /CNW/ - Selon des rapports publiés récemment par Verdantix, une firme indépendante de recherche et de services-conseils, la solution 360 Sustainability d'UL a obtenu les meilleurs résultats sur le plan de la fonctionnalité de production de rapports parmi les vingt-trois fournisseurs évalués dans le cadre de cette étude.

La solution 360 Sustainability d'UL a aussi obtenu d'excellents résultats en raison de son caractère fonctionnel pour prendre en charge les besoins suivants :

Analyse de l'importance relative

Production de rapports conformes aux normes mondiales

Production de rapports sur le développement durable correspondant aux données financières rapportées

Collaboration au sein de la chaîne de valeur

Prévisions de rendement en matière de développement durable et calculatrice de rendement des investissements

Enregistrement des émissions et utilisation des ressources

Suivi et analyse des données

Établissement de la stratégie de viabilité

Les constatations figurent dans les rapports de Verdantix intitulés « Smart Innovators: Sustainability Management Software (SMS) » et « EHS Software Benchmark: Sustainability Reporting ».

Steve Bolton, directeur de la recherche en sécurité et en hygiène du milieu à Verdantix, affirme : « Les organisations font l'objet d'une pression croissante de la part des organismes de réglementation, des clients, des investisseurs et des organismes non gouvernementaux afin qu'elles enchâssent des stratégies de développement durable au sein de leurs plans d'affaires. Des cadres reconnus au sein de l'industrie, comme SGD, GHG, CDP et GRI, doivent être gérés et déclarés. Le rôle des logiciels est désormais essentiel pour aider les entreprises à réunir et à traiter un large éventail de données et de mesures. Nous avons établi que le SMS d'UL offre une grande diversité et d'immenses capacités permettant aux entreprises de répondre à tous les besoins en matière de développement durable indiqués dans le rapport. De plus, il dispose de la plus importante marge de manœuvre et de la meilleure fonctionnalité afin d'assurer la gestion des données relatives aux rapports sur le développement durable et sur la sécurité et l'hygiène du milieu. »

Giuseppe Barisan, administrateur et directeur général de la division de l'environnement et du développement durable à UL, affirme : « Le rapport désigne plusieurs secteurs où notre logiciel fonctionne particulièrement bien, y compris sur les plans du suivi et de l'analyse des émissions, de la production de rapports de nature environnementale et sociale et de rapports portant sur la gouvernance, de même que de l'établissement d'une stratégie de viabilité. Notre équipe reste déterminée à aider les entreprises à gérer tous les aspects de la gestion du développement durable. Nous avons récemment lancé Turbo Carbon™ afin d'aider les sociétés présentes dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement à gérer la production de rapports relatifs à l'émission de carbone. »

À propos de UL

UL aide à créer un monde meilleur en appliquant la science dans le but de résoudre les défis relatifs à la sûreté, la sécurité et la durabilité. Nous engendrons la confiance en permettant l'adoption sécuritaire de nouvelles technologies et de produits novateurs. Tous les employés d'UL sont mus par la passion de rendre le monde plus sûr. L'ensemble de notre travail, qu'il s'agisse de recherche indépendante ou d'établissement de normes en passant par la mise à l'essai et l'homologation ainsi que la prestation de solutions numériques et analytiques, contribue à l'amélioration du bien-être de la planète. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les organismes de réglementation de même que le public se fient à nous pour pouvoir prendre des décisions plus réfléchies. Pour en apprendre plus, visitez le UL.com.

