Dans un contexte d'augmentation des attaques contre la chaîne d'approvisionnement et de manque de savoir-faire en matière de sécurité au sein d'un environnement réglementaire dynamique, le nouveau tableau de bord SafeCyber d'UL offre aux utilisateurs une vue d'ensemble de la maturité en sécurité de leurs produits, et de leurs projets en un seul endroit. SafeCyber offre également un portail convivial pour aider les utilisateurs à découvrir les solutions disponibles adaptées au cycle de vie des appareils afin de mieux gérer leurs écosystèmes et d'en assurer la sécurité.

Grâce à ce nouveau tableau de bord, les utilisateurs peuvent visualiser toutes leurs activités d'évaluation et de mise à l'essai de la sécurité des produits en un seul endroit. La nouvelle fonctionnalité permet de voir la maturité de la sécurité de leurs gammes de produits et de leur état de préparation à la certification par rapport aux normes de l'industrie, notamment les normes ISA/SAE 21434 et CEI 62443 4-1.

De plus, UL a officiellement présenté Binary Check™, une nouvelle solution SafeCyber. Binary Check permet aux utilisateurs d'effectuer une analyse continue et automatisée des codes binaires afin de garantir la sécurité et la préparation à la conformité des appareils et des systèmes connectés de façon soutenue. Cette nouvelle solution comprend la capacité de générer une nomenclature logicielle, de repérer et de gérer les vulnérabilités afin d'accélérer le rétablissement des systèmes et d'obtenir une analyse de l'état de préparation en matière de conformité.

« La montée en flèche de l'adoption des dispositifs connectés crée d'innombrables avantages et occasions, mais elle entraîne également la création d'un vecteur d'attaque de plus en plus vaste et attrayant pour les gens mal intentionnés, a déclaré David Nosibor, responsable des solutions de la plateforme, Sécurité de la gestion de l'identité et chef du projet SafeCyber d'UL. « Au fur et à mesure que les appareils deviennent connectés, il est difficile pour les entreprises de suivre le rythme de la complexité croissante des appareils et des systèmes de sécurité, ce qui les rend vulnérables aux rançongiciels et aux attaques de micrologiciels. Le renforcement de la sécurité exige une approche proactive. Chez UL, nous sommes déterminés à permettre aux entreprises d'innover et de commercialiser leurs produits en toute sécurité. SafeCyber offre aux clients une vue d'ensemble de leur gouvernance et de leurs processus de sécurité pour mieux gérer et atténuer les risques associés à la sécurité des produits. »

La nouvelle solution SafeCyber et les nouvelles fonctionnalités de la plateforme sont disponibles dès maintenant. Pour en savoir plus et connaître les derniers développements, consultez la page de la plateforme SafeCyber de UL .

À propos de UL

UL est un leader mondial de la science de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), de formation et de consultation, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sûreté, de sécurité et de développement durable. Nous pensons que notre connaissance approfondie des produits et nos renseignements sur les chaînes d'approvisionnement font de nous le partenaire de choix des clients confrontés à des défis complexes. Pour en savoir plus, visitez UL.com.

