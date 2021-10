Situé dans le complexe du parc industriel Kaizen et adjacent à l'aéroport international de Querétaro, le nouveau laboratoire se trouve dans l'un des principaux centres de fabrication du Mexique. Il abritera des installations d'essai pour les matériaux d'ingénierie, les fils et les câbles, les appareils, l'éclairage, la réfrigération et les technologies de consommation. Le Mexique est l' un des principaux exportateurs mondiaux de l'industrie automobile, et le nouveau laboratoire disposera d'experts spécialisés et d'équipement personnalisé d'UL pour mettre à l'essai les matériaux automobiles.

« L'équilibre entre l'innovation et la rapidité de mise en marché, l'accès au marché et l'obtention des approbations de conformité des produits est essentiel au succès des clients sur des marchés dynamiques et exigeants », a déclaré Rodolfo Flores, directeur régional d'UL pour l'Amérique latine. Avec la mise sur pied du laboratoire de Querétaro, nous nous réjouissons à l'idée d'appliquer des principes scientifiques et objectifs pour aider les fabricants du Mexique à relever ces défis critiques en les aidant à mettre au point et à commercialiser des produits et des innovations sécuritaires et conformes, ce qui leur permettra en fin de compte de croître et de prospérer. »

Le laboratoire offrira des essais locaux pour la marque UL aux États-Unis et au Canada. Il offrira également les services de certification de la marque Normas Oficiales Mexicanas (NOM) au Mexique et en Amérique latine dès l'approbation de l'accréditation.

Le développement du laboratoire s'appuie sur la présence d'UL au Mexique depuis trois décennies. L'entreprise dispose d'une capacité d'ingénierie et de service à la clientèle bien établie à Mexico ainsi que d'une équipe d'ingénierie à Querétaro. Le laboratoire est la prochaine étape de son engagement envers le marché mexicain.

« Nous sommes ravis de nous appuyer sur notre longue tradition ici au Mexique et de remplir notre mission qui consiste à travailler à faire du monde un endroit plus sûr, a déclaré M. Flores. Nous nous réjouissons à l'idée d'agir à titre de collaborateurs de confiance auprès des fabricants mexicains pour mettre à l'essai leurs produits à proximité de leurs installations de production et naviguer dans le paysage réglementaire afin de faciliter l'entrée sur le marché de destination. »

Apprenez-en plus sur UL en Amérique latine.

À propos de UL

UL est le chef de file mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), des services de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité et de durabilité. Notre connaissance approfondie des produits et dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement fait de nous le partenaire de choix des clients qui ont des défis complexes. Pour en savoir plus, visitez UL.com.

Pour en savoir plus sur l'élaboration des normes et d'autres activités à but non lucratif, visitez UL.org.

Relations avec les médias :

Steven Brewster

UL

[email protected]

+1 847 664-8425

Jaime Roa

Sherlock Communications

[email protected]

+52 55 17957802

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1663039/UL_in_Mexico.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

SOURCE UL

Liens connexes

http://www.ul.com