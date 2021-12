« Compte tenu de la complexité de l'IdO et de l'infrastructure des technologies opérationnelles, les entreprises doivent maintenir le bon niveau de sécurité pour leurs produits et leurs systèmes. Chez UL, nous facilitons le repérage des lacunes de sécurité potentielles au début du processus de développement, grâce à un examen personnalisé de la conception et de l'architecture de la sécurité. Nous pouvons également déterminer les vulnérabilités potentielles des produits et fournir des conseils de correction en effectuant des tests de pénétration des produits », a affirmé Olivier Laborie, directeur du développement des affaires du groupe de sécurité et de gestion de l'identité à UL. « Nous travaillons avec les entreprises pour former leur personnel à un cadre de cycle de vie de développement sécurisé, ainsi que pour analyser les lacunes des processus et de la documentation en matière de sécurité afin de nous assurer que les entreprises sont équipées pour déterminer les cybermenaces éventuelles, les prévenir et y réagir. »

La complexité croissante des usines intelligentes, des systèmes de production adaptatifs et des nouveaux modèles d'affaires de l'industrie 4.0 introduit un ensemble de questions liées à la sécurité à prendre en compte. La gamme complète de services de conseil, de test et de certification d'UL, comprenant la trousse de démarrage de la sécurité de l'IdO, aide les organisations à gérer leurs cyberrisques et à valider leurs capacités de cybersécurité sur le marché. UL possède une vaste expertise en cybersécurité, avec un réseau mondial de laboratoires de sécurité de l'IdO et des technologies opérationnelles et plus de 500 experts et conseillers en sécurité possédant une expertise spécialisée dans les normes de sécurité mondiales, les cadres et les pratiques exemplaires ayant trait à divers écosystèmes industriels et de consommation.

La trousse de démarrage de la sécurité de l'IdO aide les entreprises à :

Améliorer leurs connaissances et leurs capacités internes en matière de sécurité

Comparer leurs processus et leurs pratiques internes en matière de sécurité aux cadres et aux normes de l'industrie

Accorder la priorité aux processus et aux pratiques qui nécessitent des améliorations pour respecter les cadres et les normes de l'industrie

Comprendre les risques liés aux produits, à l'architecture de sécurité et à la conception en testant les vulnérabilités et les exploitations

UL renforce la confiance sur le marché en aidant les fabricants et les marques à améliorer la sécurité des produits, des appareils et des systèmes de l'IdO grâce à une gamme complète de solutions en matière de cybersécurité. Ces services aident les entreprises à comprendre et à gérer les risques, à sécuriser leurs produits et à protéger l'intégrité de leur marque.

Visitez le site d'UL pour en savoir plus sur sa trousse de démarrage de la sécurité de l'IdO.

À propos d'UL

UL est le chef de file mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité et de durabilité. Notre connaissance approfondie des produits et de l'intelligence dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement fait de nous le partenaire de choix des clients aux défis complexes. Pour en savoir plus, visitez UL.com.

Pour en savoir plus sur l'élaboration des normes et les différentes activités à but non lucratif, visitez UL.org.

