TORONTO, 19 novembre 2020 /CNW/ - UL, une importante entreprise mondiale dans le domaine des sciences de la sécurité, souligne officiellement son 100e anniversaire au Canada cette année. Initialement établie à Toronto, UL a pris de l'expansion au Canada au cours du dernier siècle et emploie maintenant plus de 275 ingénieurs, techniciens et employés administratifs dans ses dix installations à Toronto, Edmonton, Mississauga, Montréal, Ottawa et Vancouver.

Aujourd'hui, en tant que partenaire scientifique de premier plan en matière de sûreté, de sécurité et de durabilité, UL continue d'aider les entreprises à offrir des produits plus sécuritaires sur les marchés canadiens et mondiaux. Pendant que les industries canadiennes prenaient de l'expansion, se transformaient et innovaient, UL évoluait aussi, ajoutant des services dans les domaines de la construction et du génie, de l'énergie et des services publics, de la sécurité des personnes ainsi que du cannabis légal aux services d'essais de sécurité incendie. « Au cours des 100 dernières années, UL a contribué à faire progresser les possibilités d'aujourd'hui tout en adoptant les mesures nécessaires pour se prémunir contre les incertitudes de demain, a déclaré Joseph Hosey, directeur national de UL au Canada. Nos clients ont innové pour réussir dans leurs propres industries, et nous avons, nous aussi, innové dans nos processus et solutions scientifiques éprouvés afin de susciter des changements positifs. »

L'élaboration de solutions pour répondre aux besoins locaux ou régionaux au Canada est la clé du succès de UL. Voici certaines avancées récentes :

En 2017, UL a fait l'acquisition de CLEB, un fournisseur de services d'enveloppe de bâtiment et de sciences du bâtiment basé à Montréal, afin d'accroître les services de sciences du bâtiment, notamment la mise à l'essai d'enveloppes du bâtiment, la criminalistique du bâtiment, la mise à l'essai sur le terrain et la mise en service des systèmes de construction pour les architectes, les propriétaires d'immeubles et les fabricants.

En 2018, le Canada a été le premier pays à légaliser le cannabis à des fins récréatives à l'échelle nationale. Consciente de la nécessité d'offrir des services de sécurité dans cette nouvelle industrie non réglementée, UL veut être au premier plan de l'élaboration de lignes directrices et de recommandations sectorielles pour assurer la sûreté, la sécurité et la durabilité des installations et des opérations dans l'industrie légale du cannabis. UL s'est récemment associée au Conseil canadien des normes (CCN) pour organiser un atelier international par l'entremise de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) afin de mieux définir les lignes directrices sectorielles.

Le Canada est un chef de file de la prestation de solutions en matière de sécurité énergétique, non seulement aux consommateurs canadiens, mais partout dans le monde. En 2019, UL a ouvert un nouveau bureau à Edmonton , en Alberta, pour fournir un soutien local au carrefour énergétique du pays. Ce bureau offre des solutions de sécurité concertées pour répondre à la demande du marché d'aujourd'hui, dans le but de soutenir les nouvelles solutions énergétiques durables de l'avenir.

Au cours de la dernière année, devant les défis posés par la COVID-19, UL a continué d'aider ses clients au Canada à évaluer la sûreté, la sécurité, le rendement et la durabilité de leurs produits. L'entreprise a fait passer des éléments clés de son entreprise à un modèle virtuel, y compris des inspections à distance, des vérifications et des essais témoins pour compenser la modification des modalités de travail, dans le but d'assurer la sécurité de ses employés et de ses clients.« Nous avons rapidement mobilisé nos ressources pour soutenir les clients en cette période difficile. Notre façon de procéder est moins envahissante pour les activités de nos clients, et nous continuons ainsi d'offrir les meilleurs services qui soient à nos clients, peu importe où ils se trouvent », a déclaré M. Hosey.

UL se concentre désormais sur les 100 prochaines années et, dans ce contexte, elle cherche à continuer de soutenir la croissance de la clientèle en s'associant à des innovateurs au Canada pour découvrir de nouvelles possibilités et offrir ce qui importe : la sûreté, la sécurité et la durabilité.« Le Canada a de quoi être fier, aujourd'hui et demain, a ajouté Sajeev Jesudas, président international de UL. UL s'engage envers ses clients, et est là pour les aider à relever les défis de toutes tailles. Qu'il s'agisse de la recherche et du développement, de l'automatisation de la fabrication ou de la complexité de la chaîne d'approvisionnement, nos clients peuvent exploiter les connaissances de nos équipes locales hautement compétentes. »

